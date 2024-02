Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg przyznał ponad 77,4 mln złotych na inwestycje w powiatach krakowskim, proszowickim i wielickim

-Podpisane dziś umowy to 37 zadań. Dofinansowanie z RFRD opiewa na kwotę ponad 77,4 mln zł. Wkład własny samorządu wynosił minimum 20 proc. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to jedna z cegiełek, które wspierają samorząd, ale każdy z tu obecnych starostów, wójtów, burmistrzów jest partnerem tego programu. To samorząd wie najlepiej, co jest potrzebne mieszkańcom. - mówił wojewoda Krzysztof Jan Klęczar