Kraków oferuje 32 lokale użytkowe na wynajem. Wybrane otworzył dla zainteresowanych Małgorzata Mrowiec

Jeszcze do piątku (19 kwietnia) trwają Dni Otwarte w lokalach użytkowych, które Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie oferuje do wynajęcia na kwietniowej aukcji. Aukcję tę ZBK organizuje 29 kwietnia, natomiast zdecydować trzeba się wcześniej - do 25 kwietnia. To do tego dnia należy wpłacić wadium oraz złożyć ofertę przystąpienia do aukcji. ZBK zaprosił zainteresowanych najmem do odwiedzenia wybranych lokali. W piątek będzie można dokładnie przyjrzeć się ostatniemu z nich - przy al. Słowackiego 48.