Designer Outlet Kraków zyskuje dach, a w tle problem z pasami dla pieszych na Galicyjskiej

Designer Outlet Kraków

Przejście dla pieszych na Galicyjskiej

Galicyjska od Centralnej to dość długa ulica biegnąca wzdłuż zabudowujących się terenów. Jedno przejście jest w pobliżu Centralnej, a drugie bliżej Expo Kraków. To spory kawałek drogi. W tej sprawie napisał do nas Czytelnik:

"Ostatnio Rada Dzielnicy Czyżyny, po interwencji mieszkańców zwróciła się do Zarządu Dróg Miasta Krakowa z prośbą o wyznaczenie pasów na ulicy Galicyjskiej.

W ostatnich latach doszło w rejonie tej ulicy do intensywniej zabudowy + ulica została połączona i przestała być "ślepa".

Na ulicy tej występuje bardzo duży ruch - większość osób nie zwraca uwagi na ograniczenie do 30km/h oraz dwa progi zwalniające. W najbliższych latach do użytku mają zostać oddane kolejne bloki + bardzo duża galeria handlowa - Designer Outlet.

Po jednej stronie ulicy powstało duże osiedle, natomiast po drugiej stronie dwa miesiące temu oddano do użytku Kaufland. W linii prostej przejście (bez pasów) przez ulicę z osiedla do Kauflandu znajduje się w odległości około 300 metrów od najbliższych wyznaczonych przejść z pasami. Na osiedlu mieszka dużo rodzin z dziećmi - aby wykonać jedne zakupy bezpiecznie , taka rodzina musiałaby przejść łącznie 600 metrów..

W związku z obserwacją nagminnego przekraczania przez kierowców prędkości na tym odcinku oraz sytuacjami bliskimi potrąceniu, grupa mieszkańców zaapelowała do Rady Dzielnicy o interwencję. Dodatkowo w trakcie trwania Targów w Expo wielokrotnie obserwowano duże grupy osób przechodzące pomiędzy jadącymi autami poza pasami.

PS. Zarząd Dróg znajduje się przy tej samej ulicy. Jednak na samym jej początku, gdzie istnieje połączenie pasami z parkingiem..."