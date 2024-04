Lokalne produkty, smakołyki z okolicznych gospodarstw, domowe przetwory, rarytasy regionalne na Lokalnym Straganie pod Krakowem

Lokalny Stragan w Baranówce jest jednym z trzech powstałych w powiecie krakowskim. Prowadzi go Stowarzyszenie Gmina dla Mieszkańców przy współpracy z Centrum Kultury i Promocji. Stoiska są otwierane od wczesnej wiosny, w co drugą sobotę od godz. 9 do 13. Tegoroczny pierwszy stragan ze stoiskami oferującymi lokalne produkty otwarto już w połowie marca. Obecnie w sobotę, 20 kwietnia odbywał się już trzeci w tym sezonie Lokalny Stragan.

Kupujących tym razem odstraszył deszcz, grad i niskie temperatury. Jednak dla stałych klientów pogoda nie jest przeszkodą.