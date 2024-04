Kraków. Rozpoczęła się budowa przystanku w Kościelnikach. Kolej wraca do Nowej Huty Piotr Rąpalski

Przy ul. Pysocice w Krakowie rozpoczęła się budowa przystanku Kraków Kościelniki. Powstaną nowe perony i przejście podziemne. Dzięki planowanemu obok parkingowi mieszkańcy okolicznych osiedli zyskają wygodne miejsce do łączenia podróży. To cześć planu, który ma polegać na powrocie kolei lokalnej do Nowej Huty w Krakowie.