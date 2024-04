Budowa Ośrodka Ruczaj blisko półmetka. Kolorowy kompleks na Dębnikach powinien być gotowy latem 2025

Budynek o powierzchni użytkowej 470 mkw. będzie miał cztery kondygnacje (z czego dwie podziemne) oraz ciekawą bryłę i elewację: zostaną tam zamontowane kolorowe światłołamacze, a foyer będzie doświetlone przez szklaną fasadę. Całość będzie przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla matek z dziećmi.

Centralną część obiektu zajmie wielofunkcyjna sala widowiskowa - wyposażona m.in. profesjonalne oświetlenie i nagłośnie – z 287 miejscami dla widzów oraz sceną przeznaczoną na koncerty, spektakle teatralne, projekcje filmowe i inne wydarzenia. Natomiast na wejściu do kompleksu zaprojektowano reprezentacyjną, spiralną klatkę schodową i recepcje.

- Na pierwszym piętrze znajdzie się balkon sali widowiskowej, kawiarnia połączona z foyer. Na drugiej i trzeciej kondygnacji przewidziano pomieszczenia edukacyjne oraz część administracyjną. Na część edukacyjną złożą się m.in. pracownia plastyczna i ceramiczna z niezbędnym zapleczem, lektorium do prowadzenia zajęć z języków obcych, dwie pracownie oświatowe (z możliwością ich połączenia), cztery sale muzyczne (do nauki gry na instrumentach i zajęć wokalnych), trzy sale taneczne (z możliwością ich połączenia), w których planowane są m.in. zajęcia baletowe, z tańca nowoczesnego czy latino. Będą także sala spotkań klubowych oraz kolorowa i bezpieczna przestrzeń przeznaczona dla najmłodszych, w której będą organizowane zajęcia w ramach Klubu Rodziców, dla dzieci do lat trzech z opiekunami – wyliczają krakowscy urzędnicy.