Krakowska oczyszczalnia ścieków zwiększa samowystarczalność energetyczną

Innowacyjne rozwiązania dla lepszego jutra

W ramach modernizacji, oczyszczalnia ścieków Płaszów wprowadziła szereg zmian mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej. Poprzez wymianę zbiorników cylidrycznych na nowoczesne zbiorniki sferyczne, udało się znacznie zwiększyć możliwości magazynowania i wykorzystania biogazu. Jak informuje krakowski magistrat:

- Powstający w oczyszczalni biogaz był dotychczas magazynowany w dwóch zbiornikach. Z uwagi na ich uwarunkowania konstrukcyjne, zbiorniki cylindryczne mogły pracować w zakresie od 70 do 100 proc. napełnienia, co ograniczało możliwość wykorzystania produkowanego biogazu. Dzięki wymianie zbiorników cylindrycznych na zbiorniki sferyczne, możliwa jest praca w zakresie od 20 do 100 proc. napełnienia, co pozwala na efektywniejsze wykorzystanie wytwarzanego biogazu.

Dodatkowo, instalacja nowych modułów kogeneracyjnych zwiększyła zdolność oczyszczalni do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, czyniąc ją bardziej samowystarczalną.