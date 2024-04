Kraków. Legendarna kawiarnia przy Plantach popada w ruinę. Ratunkiem dla Café Zakopianka będą pieniądze z Unii Europejskiej? Piotr Tymczak

W 2020 roku miasto wypowiedziało wieloletniemu najemcy dzierżawę Café Zakopianka, uznawanej za najstarszą kawiarnię na Plantach Krakowskich. Były przedstawiane plany nowego zagospodarowania obiektu. Mijają lata i słynny obiekt jest zamknięty, popada w ruinę. Miasto ma pomysł na ożywienie tego miejsca, ale potrzebuje na to pieniędzy. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak Café Zakopianka wygląda obecnie, jak prezentowała się w 2020 roku, a jak przed jej zamknięciem.