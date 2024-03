Kraków. Kiedy otwarcie Cogiteonu? Małopolskie Centrum Nauki za blisko 300 mln zł stoi puste i jest... poprawiane

Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon

Przy Bora-Komorowskiego wyrosło nam Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon z parkiem i czeka na otwarcie. Doprowadzono do niego nową drogę, odkryto też poniemiecki bunkier i go zabezpieczono. W sumie…

Siedziba Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon powstała w Krakowie przy Alei gen. T. Bora-Komorowskiego. Będzie to nie tylko nowoczesna i interaktywna ekspozycja stała, przestrzeń wystaw czasowych, ale też specjalistyczne laboratoria i sale do pokazów naukowych. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi ok. 14 tys. m kw. Do tego mamy ogród/park na dachu i sporo zieleni wokół inwestycji. Powstała też nowa droga. Cały teren przygotowany pod centrum zajmuje ok. 4 ha.

Całkowita wartość projektu to 276,6 mln zł (ale to może nie być ostateczna kwota) z czego 190,9 mln zł pochodzi z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.