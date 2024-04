InPost stawia paczkomaty w szpitalach. Jest już w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Aleksandra Łabędź

InPost stawia paczkomaty w szpitalach. Z jednego z nich mogą już korzystać pacjenci Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie USDK Zobacz galerię (3 zdjęcia)

To bardzo duże ułatwienie dla pacjentów polskich szpitali. Nie zawsze można odwiedzić swojego krewnego w szpitalu, a jest jednak konieczność, by coś mu przekazać. Z pomocą przyszła Grupa InPost. Do placówek medycznych wkroczyły właśnie urządzenia Paczkomat, które umożliwiają odbiór przesyłek przez pacjentów bez konieczności wychodzenia z terenu szpitala. Pierwsze Paczkomaty znalazły się już w Centrum Zdrowia Dziecka, Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, a także w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach i Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku.