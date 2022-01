Szpitale ujawniły covidowe pensje lekarzy. W Internecie zawrzało. "A może zamiast o zarobkach porozmawiajmy o granicy wytrzymałości ludzi?"

Szpitale w Wadowicach i Suchej Beskidzkiej ujawniły zarobki personelu medycznego za pracę podczas pandemii. Chodzi o najwyższe z możliwych wynagrodzeń w lecznicach na każdym ze stanowisk, za okres od 1 stycznia r. do 30 listopada 2021 r. To odpowiedzi na pytania zadane w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej przez Józefa Brynkusa, byłego posła Kukiz'15.

- Osoby, które były zainteresowane zarobkami w wadowickim szpitalu, bały się o to zapytać, więc ja to zrobiłem – mówi nam Józef Brynkus. - Swoje zadanie zrobiłem, ocenę pozostawiam internautom – dodaje.

Jak wynika z uzyskanych przez niego odpowiedzi najwyższa miesięczna pensja lekarza zatrudnionego w wadowickim szpitalu na umowie o prace wynosiła – 44,6 tys. złotych. Jeszcze więcej – bo 72,1 tys. zł zarobił lekarz zatrudniony na umowie cywilnoprawnej (tzw. kontrakcie). W sumie od stycznia do października minionego roku ten lekarz zarobił 515 tys. zł (red. wszystkie podane kwoty są kwotami brutto).