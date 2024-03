Kraków szuka chętnych na lokale użytkowe. Wśród lokalizacji Kazimierz, jak i Nowa Huta

Lokale użytkowe o powierzchni od zaledwie niespełna 6 do aż 190 metrów kwadratowych, zarówno w samym centrum miasta, na krakowskim Kazimierzu, jak i w Nowej Hucie czekają na chętnych, którzy chcieliby otworzyć działalność w pomieszczeniach wynajętych od gminy. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie właśnie ogłosił kolejną aukcję na najem lokali użytkowych. Odbędzie się ona 29 marca, natomiast oferty można składać do 27 marca do godziny 15.

Na aukcję trafiły tym razem 33 lokale, z których 20 to pomieszczenia w budynkach zabytkowych, gdzie wszelkie remonty wymagają wcześniejszych uzgodnień z konserwatorem zabytków. Największy lokal - o powierzchni 190,09 metra kwadratowego - można tym razem wynająć przy ul. Dunajewskiego 5, a więc w kamienicy w ścisłym centrum, naprzeciwko Plant. Lokal mieści się na IV piętrze (wejście do lokalu klatką C i D). Brak w nim jakichkolwiek instalacji technicznych. W lokalu tym znajduje się wyjście na dach. Jeśli chodzi o centrum Krakowa, można też wylicytować najem 30-metrowego lokalu użytkowego przy ul. Czystej 16. Mieści się on w kamienicy wpisanej do gminnej ewidencji zabytków, w suterenie, a wejście ma od frontu budynku. Pomieszczenie jest wyposażone w instalację elektryczną (do sprawdzenia, ewentualnie do wymiany) oraz wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania.

Przy al. Słowackiego 48, w kamienicy wpisanej do rejestru zabytków, do "wzięcia" jest lokal o powierzchni ogólnej 150,80 mkw. Lokal usytuowany jest na III piętrze budynku oraz częściowo w poziomie piwnicy (8,85 mkw.). Jak podkreśla ZBK, koszt eksploatacji 1 metra kw. powierzchni użytkowej tego lokalu wynosi 5 złotych. Na Kazimierzu, przy ul. Józefa 5, czeka na nowego najemcę lokal o powierzchni 45,58 mkw., na parterze, z wejściem od frontu budynku. Kamienica widnieje w gminnej ewidencji zabytków. Jest też konkretne ograniczenie co do tego, jak lokal można zagospodarować - jak podaje ZBK, Wspólnota Mieszkaniowa nie wyraża zgody na prowadzenie tutaj działalności związanej z podawaniem ani sprzedażą napojów alkoholowych. Pośród lokali, które miasto oferuje potencjalnym najemcom, są też m.in. te mieszczące się przy: ul. Dietla 29 - lokal o powierzchni 44,49 mkw., na parterze,

ul. Józefa 3 - lokal o powierzchni 27,40 mkw., na parterze w oficynie budynku,

ul. Chopina 33 - lokal o powierzchni ogólnej 77,61 mkw., na parterze oraz częściowo w poziomie piwnicy,

ul. Fałata 12 - lokal o powierzchni 34,84 mkw., w poziomie piwnicy,

ul. Lelewela 12 - lokal o powierzchni 18,70 mkw., usytuowany na parterze, z wejściem od frontu budynku,

ul. Wincentego Pola 1 - lokal o powierzchni 28,70 mkw., na parterze, z wejście od ul. Chodkiewicza,

ul. Dietla 11 - lokal o powierzchni 150,61 mkw., na parterze w oficynie budynku.

Do wynajęcia są również lokale w Nowej Hucie, m.in. na: os. Centrum A 9 (to najmniejszy z oferowanych lokali - powierzchnia do oczynszowienia wynosi 5,86 mkw.), os. Centrum D 8, os. Na Wzgórzach 17, os. Szkolne 12, os. Kolorowym 7, os. Na Stoku 37.

Ponadto można wynająć miejsca postojowe w zespole garażowym przy ul. Cieślewskiego 11 czy garaż przy ul. Działkowej 24. Osoby zainteresowane udziałem w aukcji na najem oferowanych lokali użytkowych muszą najpóźniej do 27 marca do godz. 15 złożyć ofertę przystąpienia do aukcji w Punkcie Obsługi Mieszkańców ZBK w Krakowie (ul. Czerwieńskiego 16), a także do tego dnia dokonać wpłaty wadium. Aukcja zostanie przeprowadzona 29 marca w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (ul. Czerwieńskiego 16, sala konferencyjna).

