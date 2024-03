Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie przygotowuje do budowy kolejne żłobki. W których dzielnicach powstaną? OPRAC.: Aleksandra Łabędź

Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie przygotowuje do budowy kolejne żłobki. W których dzielnicach powstaną? Pixabay.com

Zwierzyniec i Wzgórza Krzesławickie to dwie kolejne dzielnice, gdzie mają powstać nowe żłobki samorządowe. Jak informuje krakowski magistrat, placówki opieki dla najmłodszych dofinansowane będą z rządowego programu MALUCH+ na lata 2022–2029. W przypadku dzielnicy VII żłobek samorządowy ma być budowany w technologii tradycyjnej przy ul. Księcia Józefa. Planuje się, że w placówce będzie mogło opiekę znaleźć ok. 100 maluchów. Żłobek ma zostać wybudowany na gminnej działce na wysokości ul. Benedyktowicza. Z kolei przy ul. Wadowskiej, w rejonie skrzyżowania z ul. Glinik planowany jest żłobek w technologii modułowej dla mieszkańców dzielnicy Wzgórza Krzesławickie. Tam również ma się znaleźć miejsce dla ok. 100 dzieci.