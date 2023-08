Tak może wyglądać siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych na Wesołej w Krakowie. "Powstanie kwartał wymiaru sprawiedliwości"

Nowa siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych na Wesołej. Jak będzie wyglądać?

Siedziba Instytutu Ekspertyz Sądowych znajduje się przy ulicy Westerplatte 9. To kompleks trzech budynków. Jeden z nich to eklektyczny pałac, który został wzniesiony pod koniec XIX stulecia. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Przedstawiciele Instytutu przekonują, że w kompleksie trudno byłoby zlokalizować nowoczesne laboratoria. To jeden z powodów, dla którego potrzebna jest nowa siedziba.