Kraków. Lokale użytkowe do wynajęcia od miasta trafiły do wyszukiwarki. "Krok w dobrym kierunku", ale...

Informacje dotyczące lokali przeznaczonych do wynajęcia są dostępne w zakładce "Informacje o obiekcie". Na mapie aktywowane zostały również (nie było tak od początku, ale już ta funkcja działa) znaczniki przekierowujące bezpośrednio do opisu lokalu, który nas interesuje. Po kliknięciu w znacznik - wyświetla się panel z informacjami. Jak przekazał nam ZBK, w celu usprawnienia procesu wyszukiwania w najbliższym czasie uruchomiona zostanie jeszcze także wersja 2D (oprócz obecnej 3D) mapy miasta.

"Wyszukiwarka daje możliwość weryfikacji naszej bazy lokalowej w zależności od Państwa oczekiwań i preferencji co do lokalizacji, metrażu czy trybu wynajmu. Usytuowanie lokalu i budynek, w którym się znajduje, prezentowane są na interaktywnej mapie Krakowa, a opis lokalu uzupełnia dokumentacja zdjęciowa" - tak opisuje nowe narzędzie ZBK. Zachęca do korzystania z wyszukiwarki, a w razie zainteresowania wybranym lokalem - do uczestnictwa w postępowaniu na jego wynajem.

- Dokumentacja zdjęciowa załączana do opisu lokali pozostaje wystarczająca do dokonania ich wstępnej oceny i jest adekwatna do warunków metrażowych i technicznych pustostanów. Na przykład gdy lokal składa się z jednego pomieszczenia, publikowane jest jedno zdjęcie poglądowe, natomiast w przypadku najatrakcyjniejszych lokali lub tych o bardziej skomplikowanej strukturze, wnętrze lokali obrazują również krótkie filmiki. Wspomagająca narzędzie galeria zdjęć jest jednak nadal sukcesywnie uzupełniana tak, aby docelowo możliwe było zwizualizowanie całej wolnej bazy lokalowej - odpowiada Zarząd Budynków Komunalnych.

Jeszcze w kwietniu, a także w maju jest szansa, by zostać właścicielem jednego z należących do gminy mieszkań albo nawet całej kamienicy w Krakowie - i to w ścisłym centrum. Na wiosenne przetargi…

- Dostępne w wyszukiwarce lokale użytkowe to zasób kierowany do wynajęcia w najbliższych postępowaniach aukcyjnych lub przetargowych. Aukcje na najem lokali użytkowych przeprowadzane są raz w miesiącu (zwyczajowo w ostatni dzień danego miesiąca, a jeżeli jest to dzień wolny od pracy w najbliższym dniu roboczym), natomiast przetargi - nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Informacja o terminach tych postępowań - wraz z wykazami lokali kierowanych do wynajęcia w danym trybie - każdorazowo podawana jest do publicznej wiadomości na 21 dni w siedzibach Urzędu Miasta Krakowa (pl. Wszystkich Świętych 3-4, Rynek Podgórski 1, ul. Kasprowicza 29), w siedzibie Zarządu Budynków Komunalnych (ul. Czerwieńskiego 16) oraz na stronie internetowej jednostki - odpowiadają krakowscy urzędnicy.

Przypomnijmy, że w styczniu br. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! wystąpiło z petycją do prezydenta miasta, by zrewolucjonizować procedurę wynajmowania gminnych lokali użytkowych. "Naprawdę niewiele potrzeba, żeby ZBK przeniósł się do XXI wiek" - napisano w tej petycji. Zdaniem jej autorów dotychczasowy sposób informowania o oferowanych lokalach przyczyniał się do zmniejszenia liczby chętnych do udziału w aukcjach. Stowarzyszenie postulowało, aby szczegółowe informacje o wynajmowanych lokalach wraz z ich zdjęciami były publikowane na miejskich stronach, a licytacje - były przeprowadzane przez Internet. ZBK wówczas odpowiadał m.in., że została przygotowana wirtualna wyszukiwarka lokali użytkowych, a jej wdrożenie jest w fazie testów.