Kraków. Ruszyły Dni Otwarte w lokalach użytkowych oferowanych przez miasto. Warto obejrzeć z bliska

Dni Otwarte trwają od czwartku, 14 marca. W pierwszym dniu można było obejrzeć lokal przy ul. Chopina 33, a także trzy inne na osiedlach nowohuckich.

W następujących terminach można jeszcze odwiedzić lokale użytkowe:

przy al. Słowackiego 48 - 15 marca w godz. 13-14,

w godz. 13-14, przy ul. Dietla 29 - 19 marca w godz. 12.15-13.15,

w godz. 12.15-13.15, przy ul. Józefa 5 - 19 marca w godz. 13.30-14.30,

w godz. 13.30-14.30, przy ul. Czystej 16 - 20 marca w godz. 13.30-14.30.

Przypomnijmy: gmina szuka tym razem najemców dla lokali użytkowych o powierzchni od niespełna 6 do aż 190 metrów kwadratowych, w budynkach zarówno w samym centrum miasta, na krakowskim Kazimierzu, jak i w Nowej Hucie. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie ogłosił kolejną aukcję na najem gminnych lokali. Odbędzie się ona 29 marca, natomiast oferty można składać do 27 marca do godziny 15.