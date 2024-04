Problem ze spłatą kredytu? Możesz skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

Dla kogo Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Za osobę znajdująca się w trudnej sytuacji finansowej, która może skorzystać z pomocy FWK obecnie uznaje się kredytobiorcę, który spełnia jedną z przesłanek: (1) co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o uzyskanie wsparcia lub (2) u którego rata kredytu przekracza 50 proc. dochodu gospodarstwa (według nowych przepisów będzie to tylko 40 proc.) lub (3) jeżeli miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza dwukrotności kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej, tj. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 1.552,00 zł, a w przypadku wieloosobowego 1.200,00 zł (według nowych przepisów będzie to dwuipółkrotność, co da odpowiednio 1.940,00 zł dla gospodarstwa jednoosobowego i 1.500,00 zł dla gospodarstwa wieloosobowego).

W ramach wsparcia kredytobiorca może otrzymać pomoc w formie dopłat do rat kredytu w wysokości 2.000,00 zł miesięcznie (według nowych przepisów będzie to 3.000,00 zł), przez okres 36 miesięcy (według nowych przepisów będzie to 40 miesięcy), co daje łącznie wsparcie w wysokości obecnie 72.000,00 zł (po zmianach będzie to łącznie 120.000,00 zł).

Spłata kwoty udzielonego wsparcie nastąpi dopiero po 2 latach od przekazania ostatniej raty wsparcia – według obecnych przepisów spłata następuje w 144 równych i nieoprocentowanych ratach, a według nowych przepisów ma to być 200 rat. Obecnie po spłacie 100 rat bez opóźnień, pozostałe 44 raty podlegają umorzeniu (łącznie 22.000,00 zł), a według nowych przepisów, po spłacie 134 rat bez opóźnień, pozostałe 66 rat podlegać będzie umorzeniu (co łącznie da kwotę 39.600,00 zł).