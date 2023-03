Tajne banknoty NBP. Seria o kryptonimie E-71 nie trafiła do naszych portfeli. Gdybyśmy ją mieli w kolekcji, warta byłaby teraz małą fortunę!

Utajnione „Miasta polskie” NBP

- Seria E-71, czyli „Miasta polskie”, to banknoty, które nie zostały wprowadzone do obiegu. O ich istnieniu wiedziała tylko bardzo wąska grupa osób – przypomina Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Krakowie. - Tę wyjątkową kolekcję zaprojektował, jeszcze w latach 60. XX wieku, Andrzej Heidrich, jeden z najbardziej znanych twórców polskich banknotów.

Z jakiego powodu powstała? Dlaczego ją utajniono? O tym opowiada arcyciekawa wystawa w krakowskim oddziale NBP „Seria E-71 – projekty i banknoty niewprowadzonej do obiegu serii „Miasta polskie” – historia ujawniona”. Choć to tylko 12 gablot, to zawarte są w nich dzieje – rozpalające wyobraźnię nie tylko kolekcjonerów – ostatnich kilkudziesięciu lat.