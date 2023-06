XIX Forum Przedsiębiorców Małopolski. Największe biznesowe wydarzenie w regionie przebiegło pod hasłem "Czas menedżerów"

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron zauważył, że zmieniająca się sytuacja (pandemia i wojna w Ukrainie) wymogła, by także urzędnicy stali się menedżerami.

Następnie stery Forum Przedsiębiorców przejął dr Krzysztof Kaszuba (prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Rzeszowie, członek Zarządu Krajowego PTE).

W dyskusji „Menedżer w nowym świecie” wzięli udział: Marek Grzesiak, MBA, International Business and Delivery Operations Director, Motorola Solutions, Edyta Krupa, Head of P&C GBS, Philip Morris International, Jolanta Nowak, People and Communities Leader, Cisco Polska, Agnieszka Wiktoria Sioła, MBA, Obszar Zarządzania Projektami – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Jak stwierdzono, znalezienie przynależności gra w biznesie istotną rolę; zgrany zespół lepiej radzi sobie w sytuacjach kryzysowych. Debatowano m.in. o tym, jak pandemia zmieniła rolę menedżerów, jak wyglądają kompetencje i umiejętności menedżera w czasach pracy zdalnej, podkreślając wagę różnorodności, a także jakie są kompetencje menedżera 21. wieku – w czasach ekspansji sztucznej inteligencji.