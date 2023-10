Wielka polityka z biznesem w małopolskich kurortach. Krynica-Zdrój i Zakopane miały niezwykłą promocję

Politycy i biznesmeni pod specjalnym nadzorem

- W przygotowanych przez nas wydarzeniach wzięli udział znakomici goście, merytoryka debat była bardzo wysoka. Zaszczytem dla nas było to, że podczas Forum mogło dojść do zacieśniania relacji w polityce międzynarodowej. Mieszkańcy i uczestnicy widzą jak z roku na rok podnosimy poziom tego wydarzenia - zaznacza Marietta Gieroń, prezes Stowarzyszenia Instytut Kościuszki, które było organizatorem Krynica Forum 2023.

Serce Europy w perle polskich uzdrowisk

Pod wrażeniem byli też goście z Korei Południowej. W ramach wydarzenia odbyło się Forum Koreańsko-Polskie, podczas którego przedstawiciele firm koreańskich oraz polskich debatowali o wspólnych inicjatywach biznesowych, w tym dotyczących energetyki atomowej. Nie zabrakło też rozmów o przemyśle zbrojeniowym, bowiem to z Korei Południowej trafiają do Polski pierwsze zamówione samoloty bojowe FA-50, czołgi K2, armatohaubice K9 i wyrzutnie Chunmoo.

Sportowy zjazd gwiazd pod Tatrami

W ciągu 3 dni na sześciu scenach odbyło się 65 paneli tematycznych, w których wzięło udział 220 prelegentów. - Jednak to nie te liczby, ale opinie uczestników i materiał zgromadzony w trakcie paneli uważam za nasz największy sukces - dodaje prezes Marta Szymoniak.

Gośćmi wydarzenia byli politycy, przedstawiciele biznesu, czy świata nauki z Polski oraz całej Europy, ale także szerokie środowisko sportowe, w tym m.in. selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej Michał Probierz, ultratriathlonista Adrian Kostera, kapitan reprezentacji Polski w piłce siatkowej Bartosz Kurek, Luiza Złotkowska, Jakub Błaszczykowski, Otylia Jędrzejczak, Sławomir Szmal, Michał Możdżonek, Cezary Trybański, Robert Korzeniowski, Tomasz Majewski, Sebastia Mila, Andrzej Supron, Kuba Przygoński

- Zorganizowano kongres, na którym dzieją się tak ważne rzeczy, ogłaszane są tak ważne decyzje, dyskutowane tak ważne tematy, cóż więcej chcieć. Do tego mamy taką salę kongresową, w której wszyscy jesteśmy blisko, w miejscu tak nacechowanym sportem jak Zakopane, cóż więcej można sobie wyobrazić. Jeżeli chodzi o frekwencje i ludzi mających wpływ na to, co się dzieje w sporcie, to mamy tu znakomite przedstawicielstwo - komentował Robert Korzeniowski, polski lekkoatleta, chodziarz, czterokrotny mistrz olimpijski.