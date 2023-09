Grossi Cracovienses dla ludzi godnych najwyższego zaufania. NBP honoruje nie tylko przedsiębiorców! Panie ze Złotym Kurem od Kurków

Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kopalnia Soli „Wieliczka”, Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED, Urząd Miejski w Wadowicach, Oddział Telewizji Polskiej w Krakowie oraz generał Mieczysław Bieniek – oto laureaci trzeciej edycji prestiżowych nagród Narodowego Banku Polskiego. Imponujące Grossi Cracovienses wręczono 21 września w eleganckiej scenerii Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP przy ulicy Basztowej, mając za świadków kwiat małopolskich przedsiębiorców. Grażyna Bieniek, żona generała Mieczysława Bieńka oraz Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie zostały uhonorowane specjalnym Złotym Kurem.

Od Narodowego Banku Polskiego dla ludzi godnych zaufania

– Cieszę się, że nasz Krakowski Salon Ekonomiczny wpisał się już w jakże dostojny klimat królewskiego miasta Krakowa. Jesteście Państwo częścią tego sukcesu. Za co bardzo dziękuję – podkreśliła Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie. Krakowski Salon Ekonomiczny NBP przy ulicy Basztowej, w którym 21 września odbyła się uroczysta gala, to miejsce tak niezwykłe, jak niezwykłą rolę pełni krakowski Oddział Okręgowy NBP w stolicy Małopolski. Tu spotyka się świat wielkiego i nieco mniejszego biznesu, ludzie nauki oraz ekonomiści i analitycy, artyści oraz przedsiębiorcy, wojskowi, strażacy, policjanci, a także Bracia Kurkowi. W tym jednym miejscu ogniskują się więc wszystkie niezwykłe światy Krakowa. Choć Salon został otwarty ledwie kilka lat temu – przez prof. Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego – to już pięknie wpisał się nie tylko w pejzaż miasta, ale także w tradycję krakowskich salonów, oczywiście nie tylko tych biznesowych.

Celem Krakowskiego Salonu Ekonomicznego – jak przypomina NBP – jest edukacja ekonomiczna, propagowanie historii polskiej bankowości na przestrzeni wieków, a tym samym tożsamości polskiej gospodarki. Okazuje się jednak, że jest to również cudowna przestrzeń wystawiennicza, miejsce dysput, a przede wszystkim raźno bijące serce przedsiębiorczej Małopolski.

Grossi Cracoviense - w kształcie wieńca wawrzynu

– To nagroda dla wyjątkowych instytucji oraz wspaniałych ludzi. Takich, których napędza niezwykła pasja – tak o prestiżowym wyróżnieniu mówi Katarzyna Basiak-Gała.

Skąd pomysł by tak wyjątkową nagrodę Narodowego Banku Polskiego nazwać groszami, monetami dzisiaj niezbyt okazałymi i mało wartościowymi? - Nazwa nawiązuje do grosza krakowskiego Kazimierza Wielkiego i jednocześnie jego niezwykle istotnej reformy systemu polskiego mennictwa. Moneta była wzorowana na groszu praskim, a powstała około 1360 roku. Grosz ważył 3,27 g i stanowił ekwiwalent 16 małych denarów – wyjaśnia NBP. I można dodać, że w średniowieczu był to pieniądz bardzo ważny. Świadczy o tym choćby jej nazwa – grossus, czyli po łacinie gruby.

Na monecie - w dwóch otokach - widnieją napisy: KAZIMIRVS PRIMVS / DEI GRACIA REX POLONIE. Na stronie odwrotnej ujrzymy orła w koronie. Otacza go napis: GROSSI CRACOVIENSES. Określono też zacnego emitenta – Kazimierz Pierwszy z Bożej łaski król Polski oraz nominał – grosze krakowskie. Zwraca uwagę liczba mnoga, nie chodzi bowiem o konkretną monetę, ale o przynależność do krakowskiego systemu pieniężnego. Kazimierz Wielki słynął z tego, że podążał za maksymą jeden władca, jedno królestwo, jedna moneta, dlatego priorytetem jego polityki była reforma monetarna, która miała zjednoczyć państwo – zaznacza NBP. I właśnie dlatego grosz krakowski stał się inspiracją nagrody i zarazem statuetki wręczanej laureatom Grossi Cracovienses. Nagroda ma jeszcze jedno dość niezwykłe, bo architektoniczne, odniesienie do krakowskiej bankowości. Otóż wykonana jest w kształcie wieńca utworzonego z liści wawrzynu, często zwanego również laurem. Co to ma jednak wspólnego z Krakowem? Otóż jest to bezpośrednie zapożyczenie ozdobnego motywu architektonicznego z bramy wejściowej do siedziby banku od strony ul. Basztowej. I można jeszcze wspomnieć, iż wieńce z wawrzynu, już w czasach starożytnych, wręczano najlepszym z najlepszych, trafiały na skronie wielkich wodzów, wyjątkowych artystów, zwycięzców olimpiad. Nic więc dziwnego, że uchodził za symbol sukcesu oraz prestiżu.

W siedzibie Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Krakowie imponujące Grosze Krakowskie wręczali dyrektor Katarzyna Basiak-Gała oraz Lesław Wilczak, gospodarz Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP.

Oto uzasadnienia wyboru laureatów trzeciej edycji Grossi Cracovienses:

Kategoria: Instytucja kultury

Gabinet Numizmatyczny Muzeum Narodowego w Krakowie

Muzeum Emeryka Hutten-Czapskiego to najstarszy i największy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, Europejskie Centrum Numizmatyki Polskiej. Kolekcja numizmatyczna liczy obecnie ponad 100 tys. obiektów, z czego 2500 można podziwiać na ekspozycji stałej. Muzeum na bieżąco współpracuje z Oddziałem Okręgowym NBP w Krakowie oraz z Centrum Pieniądza im. Sławomira Skrzypka w Warszawie. Służy pomocą merytoryczną oraz włącza się w organizowane przez nasze instytucje przedsięwzięcia jak: konferencje naukowe, wykłady otwarte w Krakowskim Salonie Ekonomicznym NBP oraz dokumentowanie dziejów pieniądza poprzez realizację filmów dokumentalnych i edukacyjnych skierowanych do szerokiego grona odbiorców.

Kategoria: Uczelnia wyższa

Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Uniwersytet Jagielloński to najstarsza uczelnia w kraju, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego w 1364 roku jako Akademia Krakowska, symbol Królewskiego Miasta. Wkład Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozwój polskiej nauki i kultury jest nie do przecenienia. Krakowski Salon Ekonomiczny NBP na bieżąco współpracuje z uczelnią w zakresie organizacji wykładów otwartych, które prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Archeologii UJ, wygłaszając prelekcje na temat historii pieniądza i gospodarki od czasów najdawniejszych (prehistoria) do okresu pierwszych Piastów w oparciu o najnowsze badania archeologiczne. Warto w tym miejscu podkreślić, że Uniwersytet Jagielloński był również organizatorem Światowego Kongresu Kopernikańskiego, którego jednym z tematów przewodnich stało się dziedzictwo ekonomiczne Mikołaja Kopernika.

Kategoria: Przedsiębiorstwo

Kopalnia Soli „Wieliczka”

Kopalnia Soli Wieliczka, bezcenny zabytek kultury materialnej świata wpisany w 1978 roku na pierwszą listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, Pomnik historii Polski. To również najbardziej znany i ceniony obiekt turystyczny w woj. małopolskim. Współcześnie jest jednym z najchętniej zwiedzanych miejsc w Polsce i wciąż czynnym zakładem górniczym. Kopalnia od ponad siedmiu wieków ma bezpośredni wpływ na rozwój gospodarczy i kulturalny Krakowa oraz Małopolski. Kopalnia Soli Wieliczka włącza się aktywnie w akcje charytatywne, z których dochód przeznaczany jest dla osób potrzebujących pomocy oraz w promowanie edukacji. Jest instytucją odpowiedzialną społecznie i wysoce zaangażowaną w promocję tradycji górniczych. Szczęść Boże!

Kategoria: Stowarzyszenie

Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED

Już od wielu lat grupa pracowników i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wspiera środowisko medyczne. Krakowskie Stowarzyszenie Edukacji EKONOMED, na bieżąco prowadzi akcję zbierania środków finansowych na zakup sprzętu medycznego dla krakowskich szpitali. Stowarzyszenie dokonało m.in. zakupu sprzętu medycznego dla Kliniki Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Prokocimiu. Ta działalność stowarzyszenia Pro Publico Bono przekłada się nie tylko na edukację ekonomiczną, ale także na inspirowanie społeczności do organizowania akcji mających na celu pomoc w ratowaniu ludzkiego życia. Członkowie stowarzyszenia są Ambasadorami Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP. Promując NBP na różnych obszarach działalności, aktywnie włączają się podczas sesji naukowych, konferencji i sympozjów w upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w zakresie dziedzictwa polskiego pieniądza oraz gospodarki.

Kategoria: Instytucja publiczna / Instytucja samorządowa

Urząd Miejski w Wadowicach

Działalność samorządu Wadowic na rzecz kultywowania, propagowania i zachowania pamięci o Świętym Janie Pawle II zasługuje na najwyższe uznanie i wyróżnienie. Wybitny papież Polak, wadowiczanin, który zmienił historię świata jest największym z Polaków. - Tu, w tym mieście wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło – mówił Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej podczas pielgrzymki do rodzinnego miasta, 16 czerwca 1999 roku. Kultywując pamięć o Janie Pawle II, Narodowy Bank Polski kilkukrotnie wydawał monety kolekcjonerskie i banknot (2006 r.) związane z pontyfikatem Jana Pawła II. Uroczyste promocje serii monet wyemitowanych przez NBP z okazji 100. rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II miały miejsce w 2020 roku w jego rodzinnym mieście w Wadowicach z udziałem NBP, przedstawicieli kościoła i samorządu Wadowic. Wiele ze znaczących symboli związanych z życiem oraz pontyfikatem świętego a zarazem wybitnego wadowiczanina zostało utrwalonych na banknocie i monetach kolekcjonerskich. Na awersie złotej monety 100. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II o nominale 500 zł umieszczono fragment obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, natomiast na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II modlący się przy chrzcielnicy w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach. Na awersie srebrnej monety widnieje fasada Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach oraz zegar słoneczny znajdujący się na ścianie wadowickiego kościoła z napisem „CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA". Na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II z pastorałem. Na awersie srebrnej monety umieszczono fragment obrazu Jerzego Kossaka Cud nad Wisłą, natomiast na rewersie monety został przedstawiony Święty Jan Paweł II oraz wizerunek chrzcielnicy znajdującej się w Bazylice Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach.

Kategoria: Media

Oddział Telewizji Polskiej w Krakowie

Telewizja Kraków na stałe wpisał się w historię Małopolski. Rzetelność i profesjonalizm w przekazywaniu informacji z regionu wpływa na bardzo dużą oglądalność. Wiele z serwisów informacyjnych TVP Kraków poświęca sprawom gospodarczym. Istotnym elementem wyróżniającym TVP jest promowanie wartości związanych z kulturą i sztuką województwa. TVP 3 jest zawsze obecna przy ważnych wydarzeniach. Małopolanie mówią, że „to nasza krakowska telewizja". Wartością nadrzędną jest także promowanie edukacji, w tym Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, jako miejsca, w którym każdy kto zechce może w interesujący sposób poznać dzieje polskiego pieniądza. TVP 3 szczególną wagę przywiązuje do przekazywanie treści związanych z prezentacją kultury materialnej i duchowej województwa małopolskiego przez co odpowiedzialnie buduje poczucie tożsamości i wspólnoty wśród społeczeństwa. Warto podkreślić, iż TVP Kraków jest zawsze obecna przy promocji monet i banknotów kolekcjonerskich emitowanych przez NBP dla upamiętnienia naszego narodowego dziedzictwa, wypełniając swoją misję mediów odpowiedzialnych społecznie.

Kategoria: Wybitna osobowość

Generał Mieczysław Bieniek

Mieczysław Bieniek (ur. 19 czerwca 1951 w Krapkowicach na Opolszczyźnie) – generał Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Jest niezwykłą osobą, zasłużoną dla obronności naszego kraju oraz niekwestionowanym autorytetem i ekspertem. Pedagog, doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności, były wiceszef w Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym NATO w Norfolk. Ukończył Akademię Sztabu Generalnego im. gen. Broni Karola Świerczewskiego (1981 r.), studia podyplomowe w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii (1995 r.) oraz studia zarządzania zasobami obronnymi kraju w Monterey w USA, ponadto szereg kursów w zakresie strategii i obronności. Instruktor spadochronowy klasy mistrzowskiej z ponad 3500 skokami na koncie, posiada uprawnienia instruktora spadochronowego armii amerykańskiej, belgijskiej, tureckiej, brytyjskiej i norweskiej. Członek Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie oraz w Waszyngtonie. Profesor wizytujący Kolegium Obrony (Defense College) NATO w Rzymie oraz Narodowego Uniwersytetu Obrony (National Defence University) w Waszyngtonie. Autor wielu opracowań i publikacji na temat bezpieczeństwa i obronności. Specjalista z zakresu wojsk powietrznodesantowych i sił specjalnych. 10 listopada 2010 r. awansowany przez prezydenta RP na stopień generała. Jest członkiem sekcji spadochronowej Wojskowego Klubu Sportowego „Wawel" w Krakowie. Jest również bratem honorowym Bractwa Kurkowego w Krakowie. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Specjalizuje się w bezpieczeństwie międzynarodowym oraz strategii wojskowej. Jest autorem wielu podręczników, książek i artykułów z tej dziedziny. Generał Bieniek był pierwszym polskim oficerem, który objął tak wysokie stanowisko dowódcze w NATO. Uznawany za jednego z najbardziej dynamicznych i najlepiej wyszkolonych polskich dowódców, o wielkich zasługach w integracji sił zbrojnych z Sojuszem Północnoatlantyckim, wybitny specjalista od działań powietrzno-desantowych i specjalnych z olbrzymim doświadczeniem służby w organizacjach międzynarodowych. Mieszkaniec Krakowa i ambasador Krakowskiego Salonu Ekonomicznego NBP, który aktywnie włącza się w życie społeczne, ekonomiczne, kulturalne i gospodarcze Krakowa.

I edycja honorowych nagród NBP - Grossi Cracovienses 2021:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

firma SMAY,

Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań,

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie,

Polska Press Oddział w Krakowie,

nasz redakcyjny kolega śp. Janusz Michalczak.

II edycja honorowych nagród NBP - Grossi Cracovienses 2022:

Zamek Królewski na Wawelu,

Akademia Sztuk Pięknych,

Komenda Miejska Policji,

Polskie Radio Kraków,

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika,

Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe,

Energylandia,

Prof. Andrzej Witold Nowak.

Złoty Kur od Bractwa Kurkowego

Grażyna Bieniek, żona generała Mieczysława Bieńka oraz Katarzyna Basiak-Gała, dyrektor Oddziału Okręgowego NBP w Krakowie zostały uhonorowane specjalnym Złotym Kurem. O niezwykłą i zarazem historyczną niespodziankę zadbał Zbigniew Wolfram, król Bractwa Kurkowego anno domini 2018.

Przedsiębiorcy - przyjaciele NBP

I nie był to ostatni akcent tego finansowo-biznesowego spotkania. – Jesteście przyjaciółmi Narodowego Banku Polskiego – tak do zgromadzonych przy ul. Basztowej małopolskich przedsiębiorców zwróciła się Katarzyna Basiak-Gała, dziękując za to wszystko co małopolski biznes robi dla banku oraz Małopolski.

