Kraków wciąż w czołówce miast z najdroższymi mieszkaniami w Polsce. Średnia cena za metr kwadratowy zwala z nóg

W pierwszym kwartale tego roku odnotowano wyraźne wzrosty cen średnich na rynkach mieszkaniowych największych miast Polski. Największe wzrosty zanotowano przy tym w Krakowie, Warszawie i Poznaniu – odpowiednio o 6 proc., 4,4 proc. i 4,1 proc. I tak średnia cena za metr kwadratowy mieszkania w Krakowie wyniosła 10,2 tys. zł, w Warszawie trzeba zapłacić ok. 11,7 tys. zł, a w Poznaniu ponad 8 tys. zł - tak wynika z Raportu Centrum AMRON publikowanego przez Związek Banków Polskich.

W Krakowie i stolicy ceny rosną szybciej niż inflacja

Mimo notowanych wzrostów cen, w przypadku większości badanych lokalizacji nadal mieliśmy do czynienia z kontynuacją spadków średnich cen w ujęciu realnym. Wyjątkami są tu Kraków i Warszawa, w których w pierwszym kwartale roku wzrost średniej ceny nieznacznie przekroczył tempo inflacji. - Jedną z przyczyn tego wzrostu cen są rozbudzone apetyty potencjalnych beneficjentów rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. Po pierwszych zapowiedziach tego niewątpliwie bardzo atrakcyjnego rozwiązania, liczba umów rezerwacyjnych u deweloperów znacząco wzrosła - mówi dr Jacek Furga, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Związku Banków Polskich.

W Krakowie kupujemy małe mieszkania

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań, które były przedmiotem obrotu w I kwartale 2023 roku w ośmiu największych aglomeracjach Polski, wzrosła w porównaniu do notowanej w poprzednim kwartale i wyniosła 57,09 mkw. Najwyższą średnią powierzchnię sprzedanych mieszkań odnotowano w aglomeracji katowickiej (61,22 mkw.) oraz Warszawie (60,12 mkw.), natomiast najmniejsze mieszkania były przedmiotem obrotu w Białymstoku, gdzie przeciętny metraż wyniósł 51,21 mkw. Przeciętna wielkość kupowanego mieszkania w Krakowie w pierwszych trzech miesiącach roku to 53,22 mkw.

Jak rosną stawki czynszowe?

Z kolei najwyższy wzrost w stosunku do poziomu czynszu notowanego w poprzednim kwartale odnotowano w Katowicach – 3,64 proc. (do 1 173 zł) i Łodzi – o 2,30 proc. (1 346 zł). Nieco wolniej rosły stawki czynszu w Warszawie – o 1,68 proc. (2 263 zł) i w Krakowie – 0,83 proc. (1 769 zł). Dla porównania w 2014 r. średnia miesięczna stawka czynszowa wynosiła 1185 zł. W pozostałych badanych miastach notowano spadki średnich czynszów najmu – o 1.58 proc. w Gdańsku (1 902 zł), 1,48 proc. w Poznaniu (1 490 zł) i o 1,39 proc. we Wrocławiu (1 881 zł).

W skali ogólnopolskiej średnia wartość kredytu mieszkaniowego ogółem w I kwartale 2023 roku wyniosła 339 552 zł, czyli wzrosła o 14 400 zł (4,43 proc.) w porównaniu z poprzednim kwartałem.

W I kwartale 2023 roku w strukturze nowych kredytów mieszkaniowych ze względu na okres kredytowania ponownie zanotowano wzrosty udziałów w kategoriach kredytów zawieranych do 15 oraz od 15 do 25 lat. Ich udziały w rynku wyniosły odpowiednio 9,94 proc. i 32,49 proc., zatem wzrosły odpowiednio o 0,84 p.p. i 2,02 p.p. W dwóch pozostałych kategoriach zanotowano spadki: o 2,60 p.p. w przypadku kredytów zaciągniętych na okres od 25 do 35 lat i o 0,25 p.p. w przypadku kredytów o okresie zapadalności powyżej 35 lat.

Mniej inwestycji deweloperskich

Dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące wyników rynku mieszkaniowego wskazują na utrzymującą się obniżoną aktywność inwestorów. W stosunku do notowań z poprzedniego kwartału, liczba mieszkań oddanych do użytkowania w I kwartale 2023 r. była niższa o 22,99 proc (oddano do użytkowania 54 885 mieszkań). O 8,56 proc. wzrosła liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – w badanym okresie było ich 38 573. Do 51 617 (o 13,87 proc.) spadła natomiast liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym.

