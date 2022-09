Kraków. Budowa tramwaju do Górki Narodowej. Kiedy koniec? Są dane dotyczące zaawansowania prac

- Duże zaawansowanie – 79 proc. – widać też w przypadku budowy obiektów inżynierskich. W 98 proc. wykonano przepust nad Bibiczanką, w 20 proc. zaangażowana jest budowa wiaduktu w linii kolejowej nr 95. W przypadku tego elementu infrastruktury roboty wystartowały w drugiej połowie czerwca br. Konieczna do tego było uzyskanie zgody na zamknięcie infrastruktury kolejowej. Na półmetku są roboty drogowe i torowe. W przypadku nowych jezdni wykonano ok. 61 proc. W całości rozebrano stare torowiska na odcinku od skrzyżowania ul. Bratysławskiej, Doktora Twardego i Wybickiego do pętli Krowodrza Górka. Z kolei budowa nowej infrastruktury torowej, a więc torowiska, elementów trakcji oraz podstacji trakcyjnych wykonana jest w ok. 25 proc. - relacjonują urzędnicy miejscy.

Jeśli chodzi o finansowe wykonanie zadania, na koniec sierpnia wyniosło ono 269,5 mln zł.

Aktualna wartość kontaktu z firmą Intercor na budowę linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej wynosi 402,6 mln zł. Niedawno ZIM podpisał aneksy zwiększające wynagrodzenie w związku z koniecznością przeprowadzenia robót dodatkowych.

Co złożyło się na zwiększenie pierwotnej kwoty kontraktu?

Oto pełne wyjaśnienia urzędników"

"To przede wszystkim koszt prac wynikających ze zmian w projekcie na etapie uzgodnień jednostek, zarządców mediów, a także powtórnej oceny środowiskowej. Choćby w wyniku tej ostatniej niemal dwukrotnie zwiększyła się liczba ekranów akustycznych, które wykonawca musi wybudować w ramach zadania. Z kolei na etapie uzgodnień pojawiła się konieczność wykonania dodatkowej podstacji trakcyjnej oraz kabli trakcyjnych. Wszystko po to, aby realizowana obecnie inwestycja dała możliwość zwiększania liczby tramwajów w przyszłości, zarówno do budowanej pętli na Górce Narodowej, jak i do planowanej linii na Azory. Mocniej rozbudowywana – względem pierwotnych założeń – jest też infrastruktura sieciowa, na przykład sieć teletechniczna. Wszystko po to, aby do infrastruktury można było podłączać kolejnych odbiorców rozbudowującej się północy miasta bez konieczności ingerencji w torowisko i układ drogowy realizowany w ramach inwestycji tramwajowej do Górki Narodowej.