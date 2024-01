Turystyczne podsumowanie 2023 roku. Kraków odwiedza coraz więcej turystów zagranicznych. Problemy mieszkańców z centrum miasta

- To wielka bolączka, ponieważ miasta nie stanowią turyści, ale mieszkańcy! Bardzo przykre jest to, że Kraków pozwala na to by pozbywać się prawdziwych mieszkańców z centrum, poprzez udostępnianie kolejnych apartamentów przyjeżdżającym. Bardzo przykro patrzeć na to jak kamienice pustoszeją. Za przykład podam ul. Łobzowską, gdzie w dwóch kamienicach mieszka zaledwie po jednej rodzinie. Reszta to wszystko wynajęte mieszkania. W tej chwili życie w centrum stało się bardzo ciężkie – wyjaśnia Zarzycka-Rzeźnik i dodaje: „Szczycimy się, że co roku odwiedzają nas miliony – to bardzo dobrze, ale mówmy też o stratach, zaśmiecaniu, alkoholu itd”.