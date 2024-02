Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy: Bezrobocie w Krakowie w 2023 roku było na najniższym poziomie od lat. Wyniosło 1,9 procent

Co wpływa na tak dobre wyniki Krakowa na rynku pracy?

– Jest kilka takich powodów. Pierwszym podstawowym, jest to, że Kraków po okresie pandemii, która osłabiła jego gospodarkę, bardzo szybko się odbudował. Stało się tak dlatego, że od dobrych kilku lat dysponuje on nowoczesnym „motorem" wsparcia gospodarczego w postaci centrów outsourcingowych. Te 100 tysięcy nowych miejsc pracy nie tylko pozwoliło przyjąć pewną część osób pracujących w branży turystycznej, która to w okresie pandemii nie potrzebowała aż tylu miejsc pracy, ale też przejąć pracowników z całego rynku pracy, którzy przechodząc do centrów outsourcingowych, zwalniali miejsca pracy w swoich dotychczasowych firmach. W rezultacie Kraków ma nie tylko jedną z najniższych stóp bezrobocia w Polsce, ale też jedną z najwyższych średnich płac – przekraczających 10 tysięcy zł. Dlatego też Kraków stał się bardzo atrakcyjnym miejscem do pracy w Polsce – mówi Bogusław Kośmider, zastępca prezydenta ds. Obsługi Mieszkańców w imieniu Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie