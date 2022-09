Kraków. Przepisy Parku Kulturowego chronią zabytkowy charakter Nowej Huty, ale lokalnego biznesu już nie

Utrudnienia dla przedsiębiorców

Po wprowadzeniu jej w życie, witryny sklepowe widocznie jednak opustoszały. Zniknęły szyldy, reklamy, ale także neony, które często wyróżniały konkretne punkty usługowe i nadawały wyjątkowego charakteru tej części miasta.

Najsłynniejsze nowohuckie neony można było spotkać w ciągu sklepów na osiedlu Zgody 7. To tam przez kilkadziesiąt lat na dachu wysuniętego parteru, w którym znajdowały się punkty usługowe, można było zobaczyć między innymi święcący neon "Świat dziecka", który dla wielu mieszkańców stał się pewnego rodzaju wizytówką. Neon po wprowadzeniu uchwały został usunięty, właściciele dostosowali witrynę do obowiązujących reguł, jednak niedługo po tym okazało się, że sklep został zamknięty i przeniósł swoją działalność do internetu.