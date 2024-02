Kraków. Archaiczne rozwiązania w wynajmie gminnych lokali? ZBK: będzie wirtualna wyszukiwarka Małgorzata Mrowiec

Uruchomienie wirtualnej wyszukiwarki lokali do wynajęcia planowane jest - jak podaje ZBK - na I kwartał tego roku

Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! wystąpiło z petycją do prezydenta miasta, by zrewolucjonizować procedurę wynajmowania gminnych lokali użytkowych. "Naprawdę niewiele potrzeba, żeby ZBK przeniósł się do XXI wiek" - czytamy w petycji. Zdaniem jej autorów obecny sposób informowania o oferowanych lokalach przyczynia się do zmniejszenia liczby chętnych do udziału w aukcjach. Stowarzyszenie postuluje, aby szczegółowe informacje o wynajmowanych lokalach wraz z ich zdjęciami były publikowane na miejskich stronach, a licytacje - były przeprowadzane przez Internet. Co na to urzędnicy?