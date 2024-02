Kampania wyborcza w Krakowie się rozkręca. 6 miliardów zł na metro. Kandydat na prezydenta składa wniosek do rządu o wsparcie inwestycji

- Tak dla metra w Krakowie. Tak dla rozwoju Krakowa. Nie dla produktu „metropodobnego”. Mówiłem o tym w Sejmie. Złożyłem także interpelację poselską w sprawie przeznaczenia 6 mld zł na metro w Krakowie - poinformował poseł Łukasz Kmita.

W Sejmie powiedział: - Chciałem z tej trybuny podjąć temat niezwykle ważny dla mieszkańców stolicy Małopolski, Krakowa, czyli budowy metra. I publicznie zapytać polskie władze, czy w ramach swoich działań będą wspierały ten ważny projekt infrastrukturalny. Ważny nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale także ważny dla turystów. Przypomnę, że w 2022 roku do Krakowa przyjechało 8 milionów turystów. Kraków jest swoistą wizytówką Polski. Dobra komunikacja publiczna, dobry i zsynchronizowany transport zbiorowy będzie służył mieszkańcom i wszystkim tym, którzy przyjeżdżają do Krakowa w celach turystycznych. Jest to niezwykle ważne.