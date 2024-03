Kraków. Droga dla dewelopera kosztem istniejących domów? Mieszkańcy Mydlnik i ulicy Brzezińskiego mają obawy Piotr Rąpalski

W rejonie ul. Piotra Brzezińskiego i dawnego kamieniołomu w Mydlnikach deweloper chce budować nowe osiedle. Najpierw miały to być 22 budynki, a teraz w planach jest już 88. Sąsiedzi są zaniepokojeni nie tylko dlatego, że zniknąć może spora łąka, z której uroków dziś korzystają. Jeszcze większe obawy budzi dojazd do inwestycji. Niezwykle wąska ul. Brzezińskiego może zostać poszerzona. Miejscami oznaczałoby to, że sięgałaby od ściany do ściany budynków. Możliwe jest też... wywłaszczenie okolicznych mieszkańców. W sprawie zainterweniował radny Łukasz Gibała, kandydat na Prezydenta Krakowa w nadchodzących wyborach. My przepytaliśmy też urzędników miejskich.