Groźny rekord Małopolski: 825 biernych zawodowo i bezrobotnych na 1000 pracujących. I dużo wakatów. Ukrainki nie zabiorą pracy Małopolankom

Młodych Małopolan jest zbyt mało, by zastąpić starszych

GUS przeanalizował także aktywność zawodową mieszkańców Małopolski w poszczególnych grupach wiekowych. Najwyższą notujemy w wieku od 25 do 34 lat – 86,8 procent pracuje lub chce pracować (z czego pracujący to 83,1 proc., a bezrobotni 4,2 proc.). Niewiele niższa jest w grupie od 35 do 44 lat – 86,4 procent; co ciekawe – w tej kategorii wiekowej pracujący stanowią 84,9 proc., a bezrobotni zaledwie 1,5 proc., co oznacza, że niemal wszyscy chcący pracować mają robotę.