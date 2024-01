Seniorzy z Małopolski zadłużeni na 683 mln zł. Rekordzista w Polsce ma 88 mln zł nieopłaconych zobowiązań

Wysokie koszty życia to jeden z powodów

Po tym jak przybyło 8 tys. niesolidnych dłużników w wieku 65+, udział zmagających się z problemami finansowymi w tej grupie wiekowej nadal nie przekracza 6 proc., podczas gdy w całym dorosłym społeczeństwie jest to ok. 9 proc.

- O ile w okresie od listopada 2021 do listopada 2022, zaległości seniorów wzrosły o 0,43 mld zł, a samych dłużników przybyło niecałe 4 tys. do 387 tys., to już rok później zmiana ta była ponad dwukrotnie wyższa. Na koncie seniorów pojawiło się 0,96 mld zł nowych nieopłaconych w terminie bieżących zobowiązań oraz rat kredytów. Na koniec listopada ub.r. zaległości te przekroczyły 11,6 mld zł, a długi miało 395 tys. osób – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor.

- Jeśli chodzi o odsetek nierzetelnych płatników, seniorzy wciąż pozostają bardziej solidni niż osoby od 25 do 64 roku życia. Jednocześnie, choć dzieje się to powoli, udział nieradzących sobie z płatnościami bieżących rachunków i rat kredytów systematycznie w tej grupie wiekowej idzie w górę. Jest tak w sytuacji, gdy w całym społeczeństwie od 6 lat waha się między 8,5 a 9 proc. – zauważa Sławomir Grzelczak.

Niskie dochody i koszty opieki zdrowotnej

Jak wskazuje badanie „Budżety domowe Polaków” zrealizowane dla BIG InfoMonitor, w 2023 roku wydatki seniorów uległy znacznej zmianie. 1/3 osób z grupy 65+ zadeklarowała, że częściej musiała ograniczać swoje wydatki do minimum, a co czwarty zwlekał z większymi zakupami, nawet gdy były potrzebne lub czekał na obniżki czy wyprzedaże.

Za główne przyczyny problemów seniorzy uznali wysoką inflację (45 proc.), zbyt niskie dochody (11 proc.), koszt opieki zdrowotnej (11 proc.) i konieczność pomagania rodzinie (7 proc.). Sytuacja zmusiła co trzeciego seniora do sięgnięcia po oszczędności. Największa grupa (16 proc.) potrzebowała ich, aby opłacić usługi medyczne, np. prywatne wizyty lekarskie czy rehabilitację. Co 10. z seniorów uszczuplił oszczędności by zapłacić za leki czy opał na zimę. Osoby 65+ w minionym roku dokładały też z oszczędności do stałych opłat, a nawet żywności (po 8 proc.).

Najwięcej zadłużonych na Kujawach, najmniej na Podkarpaciu

Długi niektórych osób sięgają kilkudziesięciu milionów

Jak wynika z danych, najbardziej zadłużeni są mieszkańcy województwa mazowieckiego. Na każdego z 51 632 nierzetelnych dłużników (5,1 proc. ogółu) przypada tu blisko 45 tys. długu. Taka kwota to jednak drobiazg, gdy porówna się ją do wyników rekordzistów.

Niechlubnym numerem jeden zarówno wśród seniorów, jak i wszystkich dłużników jest 67-latek z województwa lubelskiego. Jego zaległy dług w Rejestrze Długów BIG InfoMonitor i BIK zbliżył się do 88,2 mln zł , przed rokiem było to 80,6 mln zł .

Seniorzy to też połowa pierwszej dziesiątki wszystkich osób z największymi zaległościami w kraju. W sumie długi wynoszące co najmniej 1 mln zł ma 782 seniorów, z czego 291 pochodzi z Mazowsza. Licznych dłużników na min. milion złotych ma też woj. zachodniopomorskie.

Nie warto płacić za roztargnienie

Co dziesiąty dłużnik 65+ ma jednak do spłaty nie więcej niż 500 zł, a kolejne 9 proc. między 500 a 1000 zł. Oznacza to, że przy odrobinie szczęścia, pomocy najbliższych lub dogadaniu się z wierzycielem, ponad 74 tys. seniorów mogłoby pozbyć się długów i spać spokojnie. Kluczową sprawą jest jednak to, by o zaległym zadłużeniu wiedzieć. Niezależnie od wieku, warto więc co jakiś czas sprawdzić swój status w rejestrze długów BIG InfoMonitor. Rejestrując się na stronie big.pl raz na pół roku można bezpłatnie pobrać raport o sobie.