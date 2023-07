Dr Paweł Gajda z AGH w Krakowie: budowa reaktora jądrowego na terenie kombinatu w Nowej Hucie jest możliwa. Będzie referendum?

Naukowiec dodał, że już dziś do kombinatu doprowadzone są różnego rodzaju kanały, którymi dostarczana jest woda. W przypadku elektrowni jest ona niezbędna m.in. do schładzania reaktora.

- Być może przedłużając te kanały, będzie można doprowadzić wodę również do elektrowni. Technicznie jest to wykonalne. Jednak by odpowiedzieć na wszystkie pytania w tej kwestii, musiałbym zapoznać się z dokładnymi analizami, jakie przeprowadziła spółka Orlen Synthos Green Energy, która ma budować w Polsce małe reaktory jądrowe - podkreślał dr Paweł Gajda.