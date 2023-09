Czy stać Cię na mieszkanie w Małopolsce? Tyle musisz zarabiać, żeby wziąć kredyt. Ale jaki?

Ile trzeba średnio zapłacić za 1 mkw. mieszkania w miastach województwa małopolskiego?

Dla wielu nabywców cena nieruchomości to kluczowy parametr – kryterium, od którego rozpoczynają oni poszukiwania. Na jaki koszt trzeba się przygotować, planując zakup mieszkania w województwie małopolskim? 11 459 zł – to średnia cena transakcyjna 1 mkw. mieszkania z rynku pierwotnego, którą podaje Bank Polski PKO w cyklicznej publikacji „Rynek Mieszkaniowy” za 1 kwartał 2023 r. W tym samym źródle można znaleźć też informację o średniej cenie 1 mkw. mieszkania z rynku wtórnego – to 12 240 zł (cena ofertowa) i 10 390 zł (cena transakcyjna). Jednak podobnie jak w innych regionach Polski średnia cena nieruchomości w województwie małopolskim kształtuje się nieco inaczej w poszczególnych miastach.

Gdzie szukać bardziej szczegółowych informacji o średnich cenach 1 mkw. lokali mieszkalnych? Z pomocą przychodzą dane udostępniane przez portale RynekPierwotny.pl i GetHome.pl. Wynika z nich, że różnice są znaczące – przykładowo nowe mieszkania w Krakowie kosztują średnio 14 066 zł za 1 mkw., podczas gdy w oddalonej o ok. 15 km Wieliczce cena ta jest niższa o niemal 6000 zł (dane na dzień 16.08.2023 r.).