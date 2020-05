Co z północną obwodnicą Krakowa? Czas na uwagi mieszkańców

Do 23 czerwca mieszkańcy mogą składać wnioski i uwagi w ramach ponownej oceny wpływu budowy północnej obwodnicy Krakowa na środowisko. To ostatnia prosta przed wydaniem pozwolenia na budowę. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, wykonawca czeka już z gotowym sprzętem do rozpoczęcia prac.

FLESZ - Znamy stawki za połączenia międzynarodowe

Wojewoda małopolski ogłosił przeprowadzenie ponownej oceny wpływu inwestycji, czyli północnej obwodnicy Krakowa, na środowisko. Mieszkańcy mają czas od 25 maja do 23 czerwca na składanie uwag i wniosków. To ostatni etap przed wydaniem pozwolenia na budowę, czyli tzw. ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej – red.). - Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem konieczne okazało się wydłużenie etapu konsultacji społecznych o kolejne 30 dni. Wydanie decyzji ZRID mogłoby nastąpić po ich zakończeniu, czyli w okolicach połowy lipca (wstępnie szacowaliśmy połowę czerwca, zatem ten termin przesunie się o czas trwania wspomnianych konsultacji) - informuje nas biuro prasowe wojewody. Konsultacjom podlega węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła), czyli część II budowa północnej obwodnicy. - Mamy już ostateczną decyzję środowiskową, mamy wykonawcę, a w styczniu wystąpiliśmy o ZRID. Przy wystąpieniu o ZRID robi się drugą ocenę oddziaływania na środowisko, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku i czy nie pojawiły się jakieś nowe okoliczności w związku z wcześniej wydaną decyzją środowiskową – mówi Iwona Mikrut-Purchla, rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA.

Generalna Dyrekcja wniosek o ZRID złożyła na początku tego roku. Liczyli, że zostanie ona wydana w czerwcu, ale ponieważ mieszkańcy mają czas na składanie uwag praktycznie do końca czerwca, to ZRID-u należy spodziewać się w późniejszym terminie. O ile oczywiście uwagi mieszkańców nie będą wymagały ponownej analizy decyzji środowiskowej. GDDKiA zapewnia, że wykonawca jest już gotów do rozpoczęcia prac.

- Wykonawca już zaczął gromadzić materiały i sprzęt na węźle Modlnica, aby przygotować drogi dojazdowe – dodaje Iwona Mikrut-Purchla.

Inwestycja za 1,5 mld zł Przypomnijmy, że 13 listopada 2018 r. podpisano umowę na projekt i budowę północnej obwodnicy Krakowa z konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź. Koszt zadania wynosi 1 427 968 500 zł. Wykonawca ma przygotować projekt, wybudować drogę i uzyskać pozwolenie na użytkowanie w ciągu 47 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca), natomiast w trakcie projektowania okresy zimowe były wliczane do terminu na realizację całości zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Północna obwodnica ma odciążyć ulice Krakowa od ruchu tranzytowego. Dzięki temu połączeniu, a także nowej drodze ekspresowej S7, powstanie nowa trasa w kierunku Warszawy i przeniesie się na nią ruch z północnej, wewnętrznej obwodnicy Krakowa, m.in. z ul. Opolskiej. Północna obwodnica ma być dwujezdniową drogą ekspresową o długości ok. 12 km 327 m na odcinku: węzeł Modlnica (z rozbudową węzła) - węzeł Kraków Mistrzejowice. Każda jezdnia będzie miała po trzy pasy ruchu. W ramach inwestycji mają powstać również: trzy tunele - pod rzeką Prądnik (o długości 870 m), pod wzgórzem w Batowicach (653 m), pod wzgórzem "Syberia" na terenie Krakowa (98 m); 27 obiektów mostowych; 4 km murów oporowych; 20 km dróg zbiorczych dojazdowych. Ciąg obwodnic Krakowa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej stronie z miasta (A4, DK 79, DK 94, S7,), usprawni przemieszczanie się od strony zachodniej w kierunku północnym (Kielce, Warszawa), zachodnim (Katowice, Wrocław), wschodnim (Tarnów, Rzeszów) bez konieczności przejazdu przez zatłoczone miasto. Obwodnica przejmie cały ruch tranzytowy, jak również część ruchu miejskiego, obecnie przechodzącego przez północną część Krakowa. Według prognoz na nowym odcinku już w 2025 r. ruch przekroczy średnio 30 tys. pojazdów na dobę.

Jak składać uwagi wnioski? Uwagi i wnioski w zakresie oddziaływania inwestycji na środowisko można składać w formie pisemnej - adres do korespondencji: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, Wydział Infrastruktury, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, tel. 12 39 21 655, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - platformy e-PUAP lub na adres: wi@malopolska.uw.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym - w terminie od 25 maja do 23 czerwca 2020.