Ceny mieszkań w Krakowie. Kolejny rekord: przełamana granica 11 tys. zł za metr. To aż 20 procent drożej niż przed rokiem. Co będzie w 2022?

- W ostatnich miesiącach ceny mieszkań nieustannie rosły. Stawki w internetowych ogłoszeniach sprzedaży publikowanych w listopadzie były w skali całego kraju średnio o 15 procent wyższe niż przed rokiem. Sytuacja w poszczególnych miastach jest jednak silnie zróżnicowana

– komentuje Jarosław Sadowski z Expandera.

Podkreśla, że w pierwszych trzech kwartałach przyczyną znaczących wzrostów cen mieszkań było odbicie gospodarcze w realiach rekordowo niskich stóp procentowych. Nałożyła się na to dobra sytuacja na rynku pracy owocująca bardzo dużymi podwyżkami płac, przynajmniej w niektórych grupach. - To zachęcało do zakupów mieszkań zarówno zwykłych ludzi, który łatwo mogli uzyskać bardzo tani kredyt hipoteczny, jak i zamożnych inwestorów, szukających dobrego miejsca dla swego kapitału. Oprocentowanie lokat bankowych czy obligacji korporacyjnych nie pozwalało ochronić oszczędności przed inflacją, więc popularne stało się inwestowanie w mieszkania na wynajem – wyjaśnia ekspert.