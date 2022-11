Władze Krakowa rozmawiają z trzema firmami w sprawie przebudowy stadionu Wisły

- Prowadzone są negocjacje z trzema firmami, które składały oferty w przetargach na modernizację stadionu albo zgłaszały zainteresowanie tymi zamówieniami. Przedmiotem rozmów jest m.in. ustalenie zakresu prac, jakie mogłyby zostać wykonane za zarezerwowaną na inwestycję kwotę - informuje Michał Sobolewski z ZIS.

Przyznaje, że po zakończeniu negocjacji ZIS może zwrócić się do uczestników rozmów o złożenie ofert i wybranie wykonawcy, tak by można było przeprowadzić prace do rozpoczęcia igrzysk, zaplanowanych od 21 czerwca do 2 lipca przyszłego roku. Czasu na wykonanie prac jest już bardzo niewiele. O efektach negocjacji możemy się więc dowiedzieć w najbliższym czasie.