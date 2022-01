W Krakowie brakuje wielu tysięcy pracowników. Lukę wypełniają cudzoziemcy. Zmienione przepisy mają pomóc w ich zatrudnianiu

Z najnowszego wydania Krakowskiego Obserwatorium Rynku Pracy - dostępnego na stronie internetowej Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – wynika, że brak rąk do pracy doskwiera szczególnie takim sektorom, jak produkcja, budownictwo i usługi. Rozwój technologii i spowodowany tym wzrost efektywności pracy pozwala wprawdzie zastępować część brakujących pracowników robotami czy automatami, ale jest to na razie możliwe jedynie w niektórych firmach i branżach. Wymaga przy tym dużych nakładów – i czasu, a większość przedsiębiorców potrzebuje rąk (i mózgów) do pracy już dziś. Dla nich właściwie jedynym ratunkiem są cudzoziemcy.

- Właśnie wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy. Nowe regulacje spowodują znaczny wzrost liczby oświadczeń zgłaszanych do urzędów pracy. Prognozujemy, że osiągnie on poziom ok. 50 tys. Liczba zgłoszonych ofert pracy, których celem jest uzyskanie informacji starosty, może teraz wynieść nawet ok. 6 tys., co przyniesie między 25 - 28 tys. miejsc pracy