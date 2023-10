Umowa na kładkę Kazimierz - Podgórze podpisana. Ta inwestycja zmieni Kraków jak kładka Bernatka?

Przypomnijmy: autorem koncepcji kładki Kazimierz – Ludwinów jest Biuro Projektów Lewicki Łatak, zwycięzca konkursu architektonicznego, rozstrzygniętego przez Miasto w 2006 r. Przeprawa będzie miała ok. 130 m długości, prawie 14 m szerokości, a w najwyższym punkcie będzie wysoka na blisko 16 m. Połączy Bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z Bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Obiekt będzie się składać z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe łuki o zmiennej sztywności zamocowane w żelbetowych podporach (przyczółkach) i środkowego pomostu widokowego oraz środkowego pomostu widokowego.

Kontrakt na realizację robót budowlanych podpisali 5 października 2023 roku Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie w imieniu Gminy Kraków i Sebastian Nowak, prezes zarządu firmy Primost Południe Sp. z o.o. Wartość umowy to 113,7 mln zł z terminem realizacji 26 miesięcy.

- Co ważne, zadanie zostanie zrealizowane z jak najmniejszą ingerencją w zieleń. Do wycięcia zaplanowano jedynie dwa drzewa, w zamian za które nasadzonych będzie 8 okazów. Jedno drzewo zostanie przesadzone - podkreślają urzędnicy miejscy.

I wyliczają:

To inwestycja zaplanowania i realizowana przede wszystkim z myślą o mieszkańcach Krakowa. Przeprawa będzie stanowić dogodne połączenie dla pieszych i rowerzystów z pominięciem istniejących mostów drogowych. Przejazd rowerem z dzielnic południowych do centrum będzie krótszy niż obecnie, a mieszkańcy Starego Miasta będą mieli łatwiejszy dostęp do atrakcyjnych terenów zielonych Podgórza, choćby Plant im. Floriana Nowackiego czy doliny rzeki Wilgi. Nie bez znaczenia jest też szansa na ożywienie brzegów Wisły i powtórzenie sukcesu oddanej w 2010 roku kładki ojca Laetusa Bernatka. Równie istotny jest także fakt, że po realizacji tej inwestycji poprawi się stan infrastruktury komunalnej po obu stronach Wisły dzięki przebudowie sieci podziemnych.