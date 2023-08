Tygodniowy przegląd prasy 20.08.2023: Kraków, 13.08-19.08.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Na początku lipca br. rozpoczął się remont mostu Dębnickiego. Gdy przed blisko 25 laty prowadzono gruntowne prace przy przeprawie łączącej Stare Miasto i Zwierzyniec z Dębnikami, ruch drogowy przeniesiono wówczas na składany most wojskowy Lajkonik, który zdemontowano po zakończeniu prac, a następnie tymczasowo postawiono w rejonie Zabłocia w celu odciążenia ruchu samochodowego na moście Powstańców Śląskich. Tym razem jednak takie rozwiązanie nie było możliwe. Miasto wyjaśnia, że koszt rozłożenia tymczasowego mostu składanego, znacznie przekroczyłby koszty prac remontowych prowadzonych na moście, a samo opracowanie dokumentacji z uzgodnieniami zajęłoby co najmniej kilka miesięcy.

Trwają prace konserwatorskie, związane z kompleksowym odnowieniem wnętrza bazyliki franciszkanów w Krakowie. Obecnie konserwatorzy dzieł sztuki skupiają się m.in. na przywracaniu dawnego blasku obrazowi "Niebiańska chwała św. Franciszka", który znajduje się we wnęce ściany północnej świątyni. Przekonują, że nim przystąpili do jego konserwacji, był bardzo zabrudzony. Aktualny etap prac ma się zakończyć w tym roku.

Trwają ostatnie prace na nowym, prawie 19-kilometrowym fragmencie trasy S7: od granicy województw świętokrzyskiego oraz małopolskiego do węzła Miechów. Droga ma zostać udostępniona kierowcom już za kilka tygodni: w połowie września. Po oddaniu nowego odcinka S7 to na węźle Miechów będzie kończyć się droga ekspresowa prowadząca z Małopolski do Warszawy. Tak będzie do chwili oddania planowanego na sierpień 2024 roku kolejnego odcinka trasy S7 o długości 5,3 km - pomiędzy Miechowem a Szczepanowicami.