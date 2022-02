Życzenia na 18 urodziny. Śmieszne i krótkie życzenia na osiemnastkę (śmieszne, krótkie, oryginalne) 8.02.2022

Życzenia na osiemnastkę. Śmieszne Życzenia na 18 urodziny. Wierszyki i rymowanki na osiemnastkę

Życzenia na osiemnastkę. Śmieszne Życzenia na 18 urodziny (Wierszyki i rymowanki)

Nadeszły Twoje 18-ste urodziny i chcę przed Tobą serce otworzyć

i jak najserdeczniejsze życzenia złożyć.

Życzyć Ci mogę, by każdy chłopak kochał się w Tobie.

A tego co masz w swoim sercu - niech stanie z Tobą na ślubnym kobiercu.

***

Dziś Twoje 18 urodziny,

więc idziemy na wycieczkę

i bierzemy buteleczkę.

Na roczek - czerwony smoczek.

Na trzy latka - Chatka Puchatka.

Na pięć latek - parostatek.

Na siedem lat - rowerek Skrzat.

A na osiemnastkę co? Harley, skóra, to jest to!

Ćwieki, chromy, zimna stal. Dajesz kopa, no i w dal!

***

Osiemnaście lat czekałeś,

by dorosłym wreszcie być.

Dziś marzenia swe spełniłeś,

zaczniesz pełną piersią żyć.

Lecz pamiętaj, że przed Tobą

jeszcze wiele, wiele lat.

Żyj więc mądrze, w zgodzie z sobą,

a cudowny będzie świat!