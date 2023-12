Przegląd prasy z tygodnia 24.12.2023. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 17.12 do 23.12.2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kardynał Stanisław Dziwisz w szpitalu. Jest prośba o modlitwę ”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kardynał Stanisław Dziwisz w szpitalu. Jest prośba o modlitwę Archidiecezja Krakowska informuje, że kardynał Stanisław Dziwisz przyjął proponowaną mu hospitalizację w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ze względu na istniejącą od kilku dni infekcję dróg oddechowych. 📢 Kierowcy krakowskiego MPK ułożyli z autobusów największą na świecie śnieżynkę. Użyli do tego 24 pojazdy To chyba jedne z najbardziej oryginalnych świątecznych życzeń w tym roku. Kierowcy krakowskich autobusów miejskich postanowili tak ułożyć swoje pojazdy, aby ułożyły się w formie ogromnej śnieżynki. Do tego dołączyli efekty świetlne swoich pojazdów i efekt gotowy. W ruch poszły światła mijania, stopu i awaryjne. Zobaczcie, jak kreatywni potrafią być kierowcy miejskich autobusów.

📢 Spowiedź w Krakowie 2023: gdzie wyspowiadać się przed Bożym Narodzeniem? Lista kościołów, godziny Mimo apeli, które co roku padają z ambon: by spowiedzi przedświątecznej nie odkładać na ostatnią chwilę, wielu m.in. zabieganych i zapracowanych decyduje się na podejście do konfesjonału tuż przed wigilią - albo i w sam ten dzień. Z myślą o takich osobach sprawdziliśmy, w których krakowskich kościołach i w jakich godzinach jest jeszcze możliwość wyspowiadania się przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Środek dawnych Zakładów Zbożowych zburzony. Powstaną tu mieszkania Środkowa część budynku dawnych Zakładów Zbożowych w Krakowie przy ulicy Mogilskiej... przestała istnieć. Z ziemią zrównał ją ciężki sprzęt. Deweloper, który buduje tu mieszkania informował nas, że zostanie ona przebudowa, ale bardziej trafne wydaje się słowo "odbudowana". Ale nie dokładnie, historycznie, ale już jako nowoczesne lokale mieszkalne. W rejonie skrzyżowania Meissnera z Mogilską powstaną w sumie 4 budynki mieszkalne, jeden o aż 14 piętrach. Mamy też stare zdjęcia jak zakłady zbożowe funkcjonowały w dawnych czasach! Mamy też wizualizacje przyszłej zabudowy i wnętrz. Zobaczcie.

📢 Nie żyje słynny śląski kabareciarz i artysta Krzysztof Respondek. Miał 54 lata 22 grudnia 2023 zmarł słynny śląski kabareciarz, aktor i artysta - Krzysztof Respondek. O jego śmierci poinformował przyjaciel z kabaretu Rak, Krzysztof Hanke. 📢 Kraków. Auto wbite w bariery na Rondzie Ofiar Katynia Estakada nad Rondem Ofiar Katynia, doszło do wypadku drogowego z udziałem jednego pojazdu. Jedna osoba poszkodowana pod opieką pogotowia. Służby pracują na miejscu zdarzenia. Występują utrudnienia w ruchu. 📢 Świąteczny weekend w Krakowie. Imprezy, jarmarki, śpiewanie kolęd. To będzie się działo w dniach 22 do 24 grudnia! Święta to czas, który najczęściej spędzamy z rodziną i przyjaciółmi. Nie oznacza to jednak, że przez cały czas musimy siedzieć w domu! W nadchodzących dniach w mieście będzie działo się sporo i, choć w głównej mierze będą to wydarzenia stricte świąteczne, nie zabraknie również tych o charakterze czysto kulturowym. Zobacz, gdzie wyskoczyć podczas świątecznej gorączki!

📢 Kraków. Pogrzeb Adama Wojnara, nestora krakowskich fotoreporterów "Swoimi zdjęciami pozwalał innym zobaczyć Boga" O godz. 14.20 w kaplicy Cmentarza Rakowickiego rozpoczęła się msza pogrzebowa, po której urnę z prochami zmarłego zostało złożone do rodzinnego grobu. Adam Wojnar był wieloletnim fotoreporterem Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Jego życie składało się z fotografii Krakowa. Nasz drogi kolega odszedł w sobotę 16 grudnia. - Odszedł do Pana po wieczną nagrodę nieodżałowany, ceniony i jakże skromny mistrz obiektywu - przekazał w liście odczytanym podczas mszy św. kard. Stanisław Dziwisz. 📢 Jak przynieść choinkę z placu targowego do domu? Oto jest pytanie! Sposobów na noszenie drzewka - jak widać - jest wiele Na ramieniu, pod pachą, za czubek, we dwoje - sposobów na przyniesienie zakupionej choinki do domu jest wiele. Zobaczcie, jak z transportem świątecznego drzewka radzą sobie nowohucianie. Trzeba się śpieszyć, bo to już ostatni czas na kupno świątecznego drzewka.

📢 Kraków. Trasa Wolbromska otwarta dla kierowców. Nowa wylotówka z Krakowa ukończona. Czas na jej II etap Mieszkańcy Krakowa i Zielonek zabiegali o nią od dekad, ale dopiero w ostatnich latach północ stolicy Małopolski doczekała się rewolucji inwestycyjnej, a wraz z nią Trasy Wolbromskiej. W lutym 2022 roku zaczęły się dopiero poważne prace projektowe nad tą inwestycją. Budowa ruszyła natomiast w połowie 2022 roku i miała zostać skończona w rok, ale jak to bywa... trochę pracę się przeciągnęły. Dziś po godzinie 13 Trasą Wolbromską, która kosztowała ponad 111 mln zł, pojechały samochody. Udało się ją oddać do użytku przed świętami Bożego Narodzenia. To samo miało stać się przebudowywaną inną wylotówką na Warszawę, al. 29 Listopada, ale niestety się nie udało. Może uda się przed Nowym Rokiem. A tymczasem szykuje się już realizacja II etapu Trasy Wolbromskiej.

📢 Kraków. W Zakładzie Karnym Nowa Huta osadzeni przed świętami robią domki dla ptaków i świąteczne ozdoby W okresie przedświątecznym osadzeni wykonują również ozdoby świąteczne na dostarczonych przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej brzozowych drewienkach. Ozdoby malowane, stroiki świąteczne trafią w różne miejsca, również na akcje charytatywne. Wszystkie te cuda powstają w przeznaczonych do dyspozycji osadzonych warsztacie oraz szwalni. 📢 Hotele z Krakowa wśród najlepszych i uhonorowanych w prestiżowym konkursie Krakowskie hotele należące do sieci Accor zdobyły wyróżnienia w 11. edycji Hotel Profit Awards 2023 - prestiżowym konkursie branżowym organizowanym przez Świat Hoteli i Horecanet.pl. Jednym ze zwycięzców w kategorii "Hotel butikowy" został The Crown Kraków Handwritten Collection - otwarty w tym roku w wyremontowanej i zaadaptowanej na ten cel stuletniej kamienicy przy ulicy Królewskiej 6. Wśród finalistów znaleźli się m.in. Mercure Kraków Fabryczna City czy Mercure Kraków Stare Miasto. Jury wyłoniło finalistów i zwycięzców w 15 kategoriach.

📢 Kraków. Wigilia dla ubogich i samotnych w niedzielę w Starej Zajezdni. Przygotowania już ruszyły Caritas Archidiecezji Krakowskiej przygotowuje - jak co roku - wigilię dla 700 osób samotnych, ubogich i w kryzysie bezdomności. - Cieszymy się, że znów będziemy mogli usiąść przy wspólnym stole - podkreślają organizatorzy. Wigilia odbędzie się w restauracji Stara Zajezdnia Kraków by DeSilva przy ul. Świętego Wawrzyńca 12 w Krakowie. W samą Wigilię, 24 grudnia o godz. 14.30. 📢 Wypadek na wiadukcie w Krakowie. Na Wita Stwosza zderzyło się pięć aut Wiadukt Wita Stwosza w Krakowie, kierunek Rondo Mogilskie - doszło do zderzenia 5 pojazdów, brak osób poszkodowanych służby działają na miejscu zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu. 📢 Pogrzeb profesora Janusza Filipiaka w Bazylice Mariackiej. Kraków pożegnał prezesa Comarchu i właściciela Cracovii W Bazylice Mariackiej odbyła się msza żałobna w intencji profesora Janusza Filipiaka. Właściciel i twórca firmy Comarch oraz prezes Cracovii zmarł w niedzielę, 17 grudnia. Profesor 30 września trafił do szpitala i od tego czasu nie odzyskał przytomności. Janusz Filipiak decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

📢 Kraków. Solidarność Małopolska protestowała przed Urzędem Wojewódzkim w Krakowie w obronie mediów Liczna grupa protestujących zebrała się w czwartek 21 grudnia przed Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie. Domagali się wolności mediów. To pokłosie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o odwołaniu prezesów TVP SA, Polskiego Radia i PAP. 📢 Kraków. 21 kilogramów narkotyków, maczety i broń. Udana akcja policji Policjanci z krakowskiej komendy wojewódzkiej i komendy miejskiej zatrzymali na terenie Krakowa dwóch mężczyzn, którzy posiadali znaczne ilości narkotyków przeznaczonych do dalszej dystrybucji. W sumie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 21 kg nielegalnych substancji o szacowanej czarnorynkowej wartości prawie 1,5 mln złotych.

📢 W Krakowie rekordowe wzrosty cen mieszkań. A liczba lokali spada! W stolicy Małopolski kolejny miesiąc z rzędu rosną ceny nowych M. Spada przy tym liczba dostępnych lokali. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że na przestrzeni roku oferta krakowskich deweloperów skurczyła się aż o 47%. Tak drogo jeszcze nie było! W ubiegłym miesiącu za m kw. nowego mieszkania w stolicy Małopolski trzeba było zapłacić 15 625 zł. Od listopada 2023 r. wzrost cen wyniósł aż 25%.

📢 Kraków. Abp Marek Jędraszewski na spotkaniu w seminarium z przełożonymi i alumnami mówił o... czołowym ateiście Podczas wizyty w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej metropolita i złożył bożonarodzeniowe życzenia. Abp Marek Jędraszewski powiedział o swoim zaskoczeniu, kiedy przed laty trafił na tekst o Bożym Narodzeniu autorstwa Jean-Paula Sartre’a – czołowego ateisty połowy XX wieku. Dla swoich kolegów przebywających w więzieniu napisał on jasełka, w których zawarł rozważania Matki Bożej wpatrującej się w Dzieciątko Jezus. 📢 Kraków. Na pętli tramwajowej wbił nóż w plecy mężczyźnie. Groził też innym Mężczyzna, który groził nożem napotkanym osobom, został zatrzymany przez krakowskich policjantów. Na jednej z pętli tramwajowych w Krakowie nieznany mężczyzna ugodził nożem w plecy przypadkowego przechodnia, z którym się pokłócił. Na całe szczęście ugodzenie nie było groźne i nie zagrażało życiu. Następnie agresor wsiadł do tramwaju, w którym według relacji świadków miał grozić nożem dwójce pasażerów...

