Prasówka z całego tygodnia 31.03.2024 w Krakowie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Kraków, 31.03.2024. 24.03 - 30.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Po święceniu koszyczków wielkanocnych można zjeść obiad z rodziną lub wybrać się na spacer. Można też pójść na mocny metalowy koncert do Tauron Areny Kraków na Metal Masters 2024. A tam legendy ostrego brzmienia Judas Priest, Saxon i Uriah Heep. Fani dopisali i tłumnie zjechali do Krakowa na to wydarzenie. Organizatorem jest Live Nation.

Groby Pańskie czyli symbol groty, w której złożono ciało Jezusa Chrystusa - przygotowywane są indywidualnie lub wspólnotowo. Zawierają tradycyjne elementy lub przedstawiają również to, co nas dotyka, czym aktualnie żyjemy. W każdym z nich główne miejsce zajmuje Chrystus w Najświętszym Sakramencie. Wierni czuwają przy Grobach Pańskich aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.