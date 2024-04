Prasówka 21.04.2024 z całego tygodnia w Krakowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, przymrozkami, porywistym wiatrem, gradem. Alert obowiązuje od soboty (20 kwietnia) od godz. 14. „Skoki” pogodowe odczuli już m.in. mieszkańcy Ruczaju w Krakowie. Grad padał tam dziś ok. godz. 13.30 a temperatura w ciągu minuty spadła o 3 st. C.

Otwarcie Olsza Parku nad Białuchą to wydarzenie, na które długo czekali mieszkańcy Krakowa. Ta zielona enklawa, położona na Grzegórzakach, pomiędzy ulicami Otwinowskiego i Rakowicką, została stworzona z myślą o miłośnikach natury i aktywnego wypoczynku. Projekt zrealizowano dzięki budżetowi obywatelskiemu, co czyni go wyjątkowym przykładem zaangażowania społeczności lokalnej w tworzenie przestrzeni miejskiej.

To był inspirujących pokazach mody premium w sercu krakowskiego Kazimierza. Goście zanurzyli się w świecie pięknych tkanin, unikalnych fasonów i niezwykłych stylizacji, które miały zainspirować ich do stworzenia własnego, niepowtarzalnego looku. Women's Fashion Day w Krakowie to także okazja do nawiązania inspirujących kontaktów i wymiany poglądów w kuluarach. Zobaczcie fotorelację z tej imprezy na Kazimierzu w 1891 Garni Hotel.

Kraków, ul. Tyniecka i Bogucianka - autobus zawisł podczas cofania, na miejsce zadysponowano służby. Obecnie nie ma utrudnień, ale to nie lada wyczyn kierowcy. Linia 112 była skrócona do przystanku "Tyniec", a linia 203 rozcięta na dwie połowy.

Ta inwestycja miała już się rozpocząć kilka tygodni temu, ale start prac przełożono. Teraz jednak robotnicy pojawią się na tej ważnej ulicy Krakowa i spowodują utrudnienia. 22 kwietnia rozpocznie się przebudowa fragmentu ulicy Wielickiej. Roboty będą prowadzone na odcinku od ul. Wlotowej do ul. Facimiech. Prace będą wiązać się ze sporymi zmianami w organizacji ruchu.