Nowy park w Krakowie – miejsce, gdzie natura gra główną rolę. Olsza Park nad Białuchą już dostępny dla mieszkańców Redakcja Kraków

Otwarcie Olsza Parku nad Białuchą to wydarzenie, na które długo czekali mieszkańcy Krakowa. Ta zielona enklawa, położona na Grzegórzakach, pomiędzy ulicami Otwinowskiego i Rakowicką, została stworzona z myślą o miłośnikach natury i aktywnego wypoczynku. Projekt zrealizowano dzięki budżetowi obywatelskiemu, co czyni go wyjątkowym przykładem zaangażowania społeczności lokalnej w tworzenie przestrzeni miejskiej.