Tygodniowy przegląd prasy 28.04.2024: Kraków, 21.04-27.04.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Krakowa

Majówka zbliża się wielkimi krokami, co oznacza, że od długiego weekendu dzielą nas milimetry! Jedno jest pewne - oczekiwanie na wolne dni staje się przyjemniejsze przy akompaniamencie ciekawych eventów i wydarzeń, które w nadchodzących dniach odbędą się w Krakowie. Będzie się działo!

Za nami kolejny Krakoskikros. Następna edycja popularnego biegu przełajowego odbyła się w sobotę, 27 kwietnia 2024 roku w Krakowie. Do startu zgłosiło się ponad łącznie ponad 300 zawodników i zawodniczek, od dzieci po mastersów. Braliście udział w tej imprezie? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej galerii.

Łatwiej powiedzieć, czego nie ma na straganach na placu Nowym, niż określić, co tu znajdziecie. Krótko mówić: jest tu wszystko. Na Kazimierzu pojawiają się łowcy niebanalnych przedmiotów z historią, kolekcjonerzy i turyści zwabieni tu urokiem Kazimierza. Zobaczcie, co można było "upolować" na placu Nowym w sobotę.

Półfinał Miss Polski 2024 już za nami. W trakcie uroczystej gali, która odbyła się pod Łodzią wyłonione zostały po dwie dziewczyny z każdego województwa, które będą reprezentować swoje regiony. Jak na tle swoich konkurentek wypadły Małopolanki? Przejdźcie do galerii i sprawdźcie sami!

Europejska premiera filmu "Treasure" z udziałem twórców, m.in. reżyserki Julii von Heinz rozpoczęła w piątek, 26 kwietnia, w kinie Kijów 17. edycję Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Przez dziesięć dni w krakowskich kinach studyjnych i w plenerze pokazanych zostanie blisko sto filmów, którym w tym roku przyświeca hasło "Kino to twoja historia". Na kinomanów czekają także spotkania branżowe, dyskusje i wspólne zdjęcia z gwiazdami w miasteczku festiwalowym.

Sokołowice, powiat proszowicki. Na wysokości stacji doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. W wypadku poszkodowane zostały 2 osoby. Obecnie trwa akcja ratunkowa. Na miejscu pracują wszystkie służby ratunkowe, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe.

Na zdjęciach wygląda to koszmarnie. Park Strzelecki w Krakowie gęsto zastawiony samochodami, a powinien służyć mieszkańcom, choć jest położony przy siedzibie Bractwa Kurkowego. Zapewne w Celestacie stojącym przy parku odbywała się jakaś impreza bractwa, ale czy wszyscy musieli na nią przyjeżdżać autami i parkować na zielonym trawniku? "Czy trzeba porsche zaparkować na środku trawnika? Zastaw się a postaw się? Bo my Pany i to nasze?" - pisze mieszkanka. Zobaczcie jej zdjęcia.