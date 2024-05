Przegląd prasy Kraków 11.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Krakowie

Sześć restauracji z kuchniami świata, bar, kawiarnia, specjalnie wydzielona strefa do pracy, wszystko w otwartej przestrzeni - tak prezentuje się Hala Maki, czyli nowy punkt na mapie gastronomicznej Krakowa, który w piątek, 10 maja, został oficjalnie otwarty.

Myśleniccy policjanci znaleźli nielegalną domową kolekcję broni i amunicji, która należała do 57-letniego mieszkańca gminy Myślenice. Mężczyzna od ponad 20 lat, w różnych miejscach Polski znajdował niebezpieczne przedmioty, które następnie kolekcjonował w miejscu zamieszkania.

Pergola, stoliki szachowe, trampoliny, bujak w kształcie mrówki, zjeżdżalnia oraz ścianka wspinaczkowa - to atrakcje w nowym parku w Nowej Hucie.

12 maja przypada 660. rocznica założenia przez króla Kazimierza Wielkiego najstarszej polskiej uczelni - Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień ten obchodzony jest jako Święto UJ. W tym roku obchody trwają od rana w piątek (10 maja). Jednym z punktów uroczystości było uroczyste posiedzenie Senatu UJ, podczas którego złoty medal Plus Ratio Quam Vis odebrał prof. Adam Strzembosz.

Po raz pierwszy w tym roku na placu Marii Magdaleny odbywa się Krakowski Kiermasz Książki (z drugiej ręki). Wydarzenie potrwa do niedzieli 12 maja (godz. 10.30–20). Dodatkową atrakcją tej edycji imprezy jest wystawa poświęcona słynnym polskim naukowcom, zorganizowana przez stowarzyszenie Nostra Patrumque Memoria.

Adam Bodnar zapewnił, że zadba o lepsze warunki płac dla pracowników administracji prokuratury. Wielu pracowników zarabia na poziomie minimalnej krajowej. Dziś jest to ok. 40 proc. pracowników administracji. - Muszę znaleźć środki w budżecie, aby zapewnić wzrost płac w prokuraturze. Stypendia dla aplikantów szkoły prokuratorskiej też powinny być wyższe - mówił w piątek w Krakowie minister sprawiedliwości.

W Siemianowicach Śląskich na terenie województwa śląskiego doszło do pożaru składowiska odpadów chemicznych. Pożar objął ok. 5000 m2 składowiska. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. W związku z pożarem istnieje możliwość przemieszczenia się chmury dymu na teren powiatu olkuskiego w Małopolsce. Służby wojewody monitorują sytuację. Mieszkańcy Śląska mówią, że wygląda jak "czarne tornado".

Zapowiada się kolejne wielkie piłkarskie święto. Bilety na mecz Wisły Kraków z Lechią Gdańsk sprzedają się bardzo dobrze i w sobotnie popołudnie zasiądzie na trybunach stadionu przy ul. Reymonta grubo ponad 20 tysięcy kibiców. W meczu, który rozpocznie się o godz. 17.30 na pewno zobaczymy nieco inną jedenastkę „Białej Gwiazdy” niż w dwóch ostatnich spotkaniach. Jedna zmiana jest pewna, bo za kartki pauzuje Marc Carbo. Wciąż jeszcze nie może być brany pod uwagę rehabilitujący się od dłuższego czasu Bartosz Talar. Pod znakiem zapytania stoi występ Davida Junki, choć trenuje on już z zespołem. Prezentujemy przypuszczalny skład Wisły Kraków na mecz z Lechią Gdańsk.

Niewiele się już dzieje na terenie po wyburzonej galerii handlowej Plaza Kraków. Plac przy al. Pokoju wygląda jak wielka niecka pustego basenu. Wszystko posprzątane, gruz wywieziony, teren ogrodzony. Co dalej? Inwestor zdobył pierwsze pozwolenie budowlane na hotel, ale chce tu postawić większy kompleks. Czeka na pozwolenie na część biurową.

To dobra wiadomość dla miłośników dwóch kółek, a także dla fanów pieszych wycieczek. Powstanie kładka na ścieżce rowerowej VeloRaba w Myślenicach. W planach także budowa bezkolizyjnego przejazdu pod mostem nad Rabą w Dobczycach.

W piątek 10 maja około godz. 6 rano krakowscy strażnicy miejscy znaleźli małego dzika przy ul. Księcia Józefa. Miał problemy z samodzielnym poruszaniem się, dlatego zabrali go do radiowozu i przewieźli na komendę. Chwilę później został przekazany specjalistom od dzikich zwierząt.

Abp Marek Jędraszewski przewodniczył czwartkowym uroczystościom pogrzebowym śp. ks. prałata Józefa Proroka, budowniczego kościoła i wieloletniego proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie. Zmarły był autorem skrótu MPO – „modlitwa, praca, ofiara”, które były kluczem do pomyślności budowy świątyni.

Autokar płonął na poboczu zakopianki w rejonie miejscowości Stróża na kierunku Kraków. Z tylnej części pojazdu wydobywały się płomienie i gęsty dym. To była sprawa akcja, partnerka policjanta kierowała ruchem innych aut, a policjant z kierowca podjęli akcję gaśniczą. Co ważne, inni kierowcy zatrzymali się i użyczyli do gaszenia swoich samochodowych gaśnic. Jak się okazało policjant jest...strażakiem ochotnikiem w Zakopanem. Brawo!

Po godzinie 6 rano kierowcy musieli szczególnie uważać na autostradzie A4 w rejonie Krakowa. Za MOP Podłęże w stronę Krakowa lewy pas był zablokowany z powodu zderzeni dwóch aut osobowych. Z kolei na kierunku na Rzeszów na pasie serwisowym leżał zabity łoś.