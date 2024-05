Prasówka 19.05.2024 z całego tygodnia w Krakowie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przegląd tygodnia: Kraków, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Krakowscy studenci od zawsze uwielbiali dobrą zabawę. Juwenalia to kwintesencja studenckiego życia, a także największa impreza muzyczna w stolicy Małopolski. W tym roku wielkie studenckie święto odbywa się w dniach 13-19 maja. W czasie, gdy w Krakowie wyborowa zabawa już rozkręciła się na dobre, my wracamy wspomnieniami do tego, jak studenci świętowali kiedyś w Krakowie, w latach 60., 80. i 90.! Zdjęcia z naszego archiwum oraz zasobów Cyfrowego Thesaurusa Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Tęczowe flagi i transparenty towarzyszyły uczestnikom Marszu Równości przed Muzeum Narodowym, skąd wyruszył, i podczas całej jego trasy. Kilkanaście tysięcy osób, jak szacują organizatorzy, wzięło udział w 20. edycji tego wydarzenia. Po raz pierwszy w Marszu Równości poszedł prezydent miasta. - Każdy ma prawo czuć się częścią Krakowa, ci ludzie są u siebie i trzeba dać im wsparcie - mówił prezydent Aleksander Miszalski. Tradycyjnie też na Rynku Głównym pojawiła się grupka Młodzieży Wszechpolskiej. Nie zabrakło i byłej kurator Barbary Nowak z różańcem w dłoni.