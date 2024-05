Przegląd prasy z tygodnia 12.05.2024. Co działo się w Krakowie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krakowa, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.05 a 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wkurzają Was te nowe zakrętki w napojach? Nie jesteście sami! Internet aż płonie! MEMY!”?

Przegląd tygodnia: Kraków, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wkurzają Was te nowe zakrętki w napojach? Nie jesteście sami! Internet aż płonie! MEMY! Niby prozaiczna sprawa, a budzi gigantyczne emocje wśród Polaków. I - co ciekawe - wielu ich jednoczy! A internet płonie od komentarzy i MEMÓW na temat... nowych zakrętek w napojach, które są przymocowane na stałe! To efekt unijnej dyrektywy i - z założenia - próba ochrony środowiska, by nakrętki nie lądowało w niewskazanych miejscach i by łatwiej było poddać je recyklingowi. Dla wielu osób są jednak one - mówiąc delikatnie - denerwujące. I niepraktyczne! 📢 Zanieczyszczony potok wpływający do Dłubni pod Krakowem. Wezwani strażacy wykryli w wodzie substancje pieniące i barwiące Zanieczyszczony potok w Michałowicach na ul Ks. Pałęgi - takie zgłoszenie dostały służby ratownicze w sobotę, 11 maja przed południem. Woda w potoku pieniła się, miała zmieniony kolor, płynęła zielono-niebieska ciecz. Wezwano ratowników. Strażacy z JRG 6 w Krakowie na miejscu badali wodę. Okazało się, że zanieczyszczenia pochodzą z początkowo nieznanej substancji. Potem ratownicy wykryli jej źródło w jednym z okolicznych gospodarstw.

📢 Runmageddon w Kryspinowie pełen emocji. Hardcorowe bieganie w piekielnych warunkach i błocie W weekend (11-12 maja) nad zalewem w Kryspinowie odbywa się kolejna edycja Runmageddonu. W ramach biegowej imprezy można sprawdzić swoją siłę i wytrzymałość.

Tygodniowa prasówka 12.05.2024: 5.05-11.05.2024 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zanieczyszczenia po pożarze w Siemianowicach Śląskich płyną do małopolskich rzek. Zagrożona Przemsza i Wisła Zanieczyszczenia po pożarze nielegalnego składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich przedostały się do rzek na terenie województwa śląskiego i wpłyną do rzek na terenie województwa małopolskiego.

📢 Na budowie Północnej Obwodnicy Krakowa. Wygląda to coraz lepiej. Najnowsze zdjęcia z drona Postępuje budowa jezdni na Północnej Obwodnicy Krakowa. Na najświeższych zdjęciach z drona z inwestycji widać, że mosty, estakady i inne konstrukcje są już gotowe, ale też wydłużyły się odcinki drogi gdzie wylano już asfalt. Niemal na całej długości gotowa jest podbudowa drogi. Prace powinny przyspieszyć w związku z dobrą pogodą, ale czy termin oddania i tak się nie przesunie z powodu problemów w zimie?

📢 Niezwykłe widowisko nad Krakowem i Małopolską! Zorze z fantastycznymi kolorami Noc, a niebo świeci wieloma kolorami. Nieprawdopodobne widowisko zafundowało nam słońce poprzez liczne rozbłyski i siłę tych rozbłysków. Ziemia była otoczona niezwykłymi barwami. Niektórzy straszyli nawet, że zabraknie prądu w tym czasie, ale nic takiego się nie działo. Natomiast widowisko było emocjonujące. Tej nocy wiele osób nie spało. 📢 Kraków. Juwenalia UEK 2024. Święto studentów trwa w najlepsze! Na scenie Żabson, bracia Kacperczyk i Otsochodzi! ZDJĘCIA Juwenalia UEK 2024. Piątek, 10 maja, to niezwykły dzień dla wszystkich studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. Tego dnia zakończyła się bowiem tegoroczna edycja Juwenaliów UEK, które co roku cieszą się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wydarzenie zwieńczył Koncert Główny, podczas którego na scenie zaprezentowały się największe gwiazdy polskiej sceny rapowej i nie tylko! Zobacz, jak bawili się studenci!

📢 Trwa asfaltowanie odcinka trasy S7 wzdłuż ul. Ujastek Mogilski w Nowej Hucie. Walce utwardzają czarne nitki ekspresówki Asfaltowany odcinek łączy się z gotową już trasą w rejonie mostu kard. Franciszka Macharskiego. W drugim kierunku budowana ekspresówka prowadzi między Zajezdnią Nowa Huta i Grodzkim Urzędem Miasta, gdzie z kolei budowany jest skomplikowany węzeł Grębałów. Prace nad nowohuckim odcinkiem trasy S7 są już na zaawansowanym etapie.

📢 Hala Maki z restauracjami, kawiarnią i barem. Mieszkańcy licznie przybyli na otwarcie nowego kompleksu gastronomicznego w Krakowie Sześć restauracji z kuchniami świata, bar, kawiarnia, specjalnie wydzielona strefa do pracy, wszystko w otwartej przestrzeni - tak prezentuje się Hala Maki, czyli nowy punkt na mapie gastronomicznej Krakowa, który w piątek, 10 maja, został oficjalnie otwarty. 📢 Mrówkowy Ogród z Love Parade. Nowy park w Krakowie czeka na mieszkańców Pergola, stoliki szachowe, trampoliny, bujak w kształcie mrówki, zjeżdżalnia oraz ścianka wspinaczkowa - to atrakcje w nowym parku w Nowej Hucie.

📢 Wielki pożar na Śląsku. "Czarne tornado" zagraża Małopolsce. Zagrożenie w powiecie olkuskim W Siemianowicach Śląskich na terenie województwa śląskiego doszło do pożaru składowiska odpadów chemicznych. Pożar objął ok. 5000 m2 składowiska. Na miejscu trwa akcja gaśnicza. W związku z pożarem istnieje możliwość przemieszczenia się chmury dymu na teren powiatu olkuskiego w Małopolsce. Służby wojewody monitorują sytuację. Mieszkańcy Śląska mówią, że wygląda jak "czarne tornado". 📢 "Mistrzowie parkowania" w Krakowie nie zawodzą. Gdzie oni wjechali? Straż Miejska pokazała zdjęcia z okazji... Dnia Kierowcy Zawodowego Dzisiaj obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego, z tej okazji straż miejska w Krakowie zaprezentowała dokonania lokalnych "zawodowców", "mistrzów parkowania", którzy tarasują chodniki, przejścia dla pieszych, czy po prosty stwarzają swoimi pojazdami niebezpieczeństwo na drodze. Pośpiech tu nikogo nie tłumaczy.

📢 Rok po zburzeniu Plazy Kraków. Wielki "basen" wciąż pusty, ale jest pozwolenie budowlane na hotel. Na biurowce ciągle nie Niewiele się już dzieje na terenie po wyburzonej galerii handlowej Plaza Kraków. Plac przy al. Pokoju wygląda jak wielka niecka pustego basenu. Wszystko posprzątane, gruz wywieziony, teren ogrodzony. Co dalej? Inwestor zdobył pierwsze pozwolenie budowlane na hotel, ale chce tu postawić większy kompleks. Czeka na pozwolenie na część biurową.

📢 Kraków pożegnał ks. prałata Józefa Proroka, budowniczego kościoła i wieloletniego proboszcza parafii w Mistrzejowicach Abp Marek Jędraszewski przewodniczył czwartkowym uroczystościom pogrzebowym śp. ks. prałata Józefa Proroka, budowniczego kościoła i wieloletniego proboszcza parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie. Zmarły był autorem skrótu MPO – „modlitwa, praca, ofiara”, które były kluczem do pomyślności budowy świątyni.

📢 Wspaniałe show Jareda Leto i Thirty Seconds To Mars w Krakowie. Tłumy fanów na koncercie w Tauron Arenie. Mamy dużo zdjęć! Szybki środowy koncert Jareda Leto, lidera zespołu Thirty Seconds To Mars, na Rynku Głównym w Krakowie to był tylko przedsmak tego co miało się dziać przed i w Tauron Arenie Kraków. Fani tej grupy ruszyli tłumnie na koncert w Krakowie, zjechali z całej Polski, było też sporo osób z zagranicy. Bilety można było kupić od 125 zł na najbardziej odległe miejsca na trybunach po ponad 550 zł pod sceną. Słynny aktor i wokalista oraz jego koledzy z zespołu nie zawiedli. To było widowisko! Eurowizja się chowa. 📢 Matura MATEMATYKA 2024: arkusz CKE i odpowiedzi. Co było na maturze z matematyki W środę 8 maja o godzinie 12:00 zakończyła się matura z matematyki na poziomie podstawowym. Po godzinie 11:00 w Internecie zaczęły pojawiać się pierwsze komentarze uczniów o tegorocznym egzaminie z matematyki. Jak im poszło? Co pojawiło się na maturze z matematyki? W tym artykule przedstawiamy oficjalne arkusze CKE. Sprawdź jakie zadania pojawiły się na maturze z matematyki.

📢 W wakacje ma zostać otwarta restauracja na szczycie najwyższego budynku w Krakowie. Będzie się świeciła po zmroku Dwie restauracje, hotel oraz apartamenty na wynajmem pod marką Radisson RED Hotel and Radisson RED Apartaments mają w najbliższym czasie zostać otwarte w ramach kompleksu Unity Centre, w skład którego wchodzi najwyższy budynek w Krakowie Unity Tower (102,5 metra). Jedna z restauracji znajdzie się na dwóch najwyższych kondygnacjach.

📢 Kolejne masowe zwolnienia w firmach w Krakowie. Teraz przede wszystkim w branży rachunkowo-podatkowej. Pracę ma stracić prawie 400 osób Po grupowych zwolnieniach w krakowskich korporacjach działających w branżach IT oraz technologicznej, czarny scenariusz dla pracowników szykuje się również w dużych firmach zajmujących się rachunkowością i księgowością oraz doradztwem podatkowym. Zamiar znacznej redukcji zatrudnienia zgłosiły do Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie dwa przedsiębiorstwa z tej branży, które chcą dać wypowiedzenia w sumie 350 pracownikom. Oznacza to, że za chwilę liczba osób, które straciły pracę w Krakowie w ramach masowych zwolnień w 2024 r., przekroczy 1400. To znacznie więcej niż w całym 2023 roku.

📢 Juwenalia UEK 2024 w Krakowie. Noc Kinowa na Uniwersytecie Ekonomicznym przyciągnęła wielu studentów! ZDJĘCIA Juwenalia UEK 2024. W czwartek, 9 maja, na Kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbył się wyjątkowy event. Noc Kinowa, która co roku gromadzi masę studentów z całego Krakowa, odbyła się w przeddzień finału Juwenaliów UEK 2024. Zobaczcie, jak bawiła się młodzież! 📢 Żużel podoba się w Krakowie. Kibice na eliminacjach Indywidualnych MP na torze Wandy. Znajdźcie się na zdjęciach W czwartek, 9 maja 2024 na torze żużlowym w Krakowie rozegrane zostały eliminacje Indywidualnych Mistrzostw Polski. W mieście, które obecnie nie ma drużyny żużlowej, oglądać można było w akcji zawodników z ekstraligi. Wygrał jeden z nich - Piotr Pawlicki, ale nie zabrakło niespodzianek. Pogoda dopisała, było sporo kibiców. Byliście na turnieju na torze Wandy? Znajdźcie się na zdjęciach w naszej GALERII.

