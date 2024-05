Prasówka tygodniowa z 5.05.2024 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W konkursie nie znaleziono sponsora tytularnego dla Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze Wisły. Miasto, które musi corocznie dopłacać do utrzymania obiektu nie poddało się i nadal szuka chętnego. Prowadzone są rozmowy z firmami, które mogłyby odpłatnie zareklamować się na piłkarskiej arenie przy ul. Reymonta. Pomóc może ostatni sukces drużyny "Białej Gwiazdy", która zdobyła Puchar Polski i dzięki temu zagra w europejskich pucharach. To oznacza, że poprzez krakowski klub będzie można się promować nie tylko w kraju, ale i w Europie.

Kibice Cracovii mieli wielkie powody do świętowania. Ich ulubieńcy wygrali z Górnikiem Zabrze 5:0. Znacznie poprawiły się humory kibiców i piłkarzy, bo krakowianie znacznie przybliżyli się do utrzymania w ekstraklasie.

Tegoroczna edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera dobiega powoli końca, festiwalowe seanse i spotkania jeszcze tylko do niedzieli. W piątek w miasteczku festiwalowym na placu Jana Nowaka Jeziorańskiego gościły Iza Kuna I Katarzyna Warnke. Tak było na spotkaniu z gwiazdami kina.

Wieczysta Kraków to drużyna ciesząca się dużym zainteresowaniem kibiców i krakowian. Sukcesy tej ekipy piłkarskiej z Krakowa i związani z nią piłkarze grający kiedyś w reprezentacji Polski przyciągają uwagę. Podobnie jak stadion skryty za drzewami przy ulic Chałupnika i bardziej znanej Meissnera, bo czeka go rozbudowa. Zobaczcie jak obecnie wygląda stadion Wieczystej z drona i jego okolica.

Przelot żagla słonecznego ACS3, a może raczej deorbitacji satelity Falcona 9, który odpalił silniki podczas przelotu nad Europą - to zjawiska, które oglądali m.in. mieszkańcy gminie Wielka Wieś tuż przed godz. 22 w czwartek, 2 maja 2024 r. Satelita z wielką chmurą gazów wylotowych z silników robił wrażenie. Nie do końca było wiadomo, który to satelita. Niezależnie od tego, to niezwykłe zjawisko mógł oglądać każdy, bo satelita przeleciał przez całe niebo. Uchwyciła go na zdjęciach Joanna Patej z gminy Wielka Wieś, pasjonatka fotografii, zafascynowana tym, co dzieje się na niebie. Z nami podzieliła się zdjęciami, choć ubolewa, że tym razem miała ze sobą tylko aparat w telefonie.