Majówka 2024 za granicą. Sprawdzamy ceny biletów z Krakowa. Gdzie lecieć na długi weekend?

Gdzie lecieć na majówkę z Krakowa? Ile kosztują bilety?

Majówka 2024. Gdzie Polacy zamierzają spędzić długi weekend?

Niesłabnącym zainteresowaniem wśród polskich turystów cieszy się Hiszpania. W tygodniu majówkowym wybiera się tam 23% podróżujących Ryanair – dotyczy to zarówno Hiszpanii kontynentalnej, jak i uwielbianych przez Polaków Wysp Kanaryjskich.

Z danych rezerwacyjnych Ryanair wynika, że 40% majówkowych podróży z tą linią lotniczą odbywa się do Włoch. Dużą popularnością cieszą się włoskie wyspy takie jak Sycylia czy Sardynia, które w tym okresie stanowią 14% wszystkich lotów do tego kraju.

Trzecim najpopularniejszym kierunkiem majówkowych wypadów wypoczynkowych jest Grecja, do której w tym roku planuje się wybrać 9% podróżnych. Co więcej, podróże na greckie wyspy podczas długiego weekendu majowego stanowią aż 45% wszystkich lotów realizowanych do tego kraju.

Dane Ryanair pokazują również, że coraz większym zainteresowaniem na tegoroczną majówkę cieszy się Francja. Do kraju tego w tym roku planuje wybrać się aż 8% podróżujących.